Το-Αμερικανικό-υπουργείο-Δικαιοσύνης-ξεκίνησε-ποινική-έρευνα-για-απάτη-εις-βάρος-της-Λίζα-Κούκ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για απάτη σε στεγαστικά δάνεια εις βάρος της Διοικητού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Λίζα Κουκ, και έχει εκδώσει κλητεύσεις μέσω ομοσπονδιακών ενόρκων επιτροπών (grand jury) στις πολιτείες Τζόρτζια και Μίσιγκαν, σύμφωνα με έγγραφα που είδε το πρακτορείο Reuters και πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Η έρευνα, που ξεκίνησε ύστερα από επίσημη αναφορά για ποινική διερεύνηση από τον Διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στεγαστικής Χρηματοδότησης (FHFA), Μπιλ Πουλτ, διεξάγεται από τον Εντ Μάρτιν — διορισμένο από τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι ως ειδικό βοηθό εισαγγελέα για υποθέσεις απάτης σε στεγαστικά δάνεια που αφορούν δημόσιους αξιωματούχους. Στην υπόθεση συμμετέχουν επίσης τα γραφεία των ομοσπονδιακών εισαγγελέων στις περιφέρειες Northern District of Georgia και Eastern District of Michigan, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που μίλησε ανώνυμα επειδή η υπόθεση δεν είναι δημόσια.

Ο Πουλτ, ο οποίος διορίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορεί την Κουκ για απάτη, ισχυριζόμενος ότι δήλωσε περισσότερα από ένα ακίνητα ως «κύρια κατοικία» κατά την αίτηση για στεγαστικά δάνεια, πιθανώς για να εξασφαλίσει χαμηλότερα επιτόκια. Η Κουκ διαθέτει ακίνητα στο Μίσιγκαν, στη Τζόρτζια και στη Μασαχουσέτη.

Ο Τραμπ την απέπεμψε από τη θέση της στη Fed εξαιτίας αυτών των καταγγελιών, γεγονός που οδήγησε την Κουκ να καταθέσει αγωγή αμφισβητώντας τη νομιμότητα της αποπομπής της.

Τι δήλωσε ο δικηγόρος της Κουκ

Ο δικηγόρος της Κουκ, γνωστός δικηγόρος της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης «εφευρίσκει νέες δικαιολογίες» για να καλύψει την υπέρβαση εξουσίας του Τραμπ.

«Θέλει κάλυψη, και του την προσφέρουν. Τα ζητήματα για το πώς η Κυβερνήτης Κουκ περιέγραφε κατά καιρούς τα ακίνητά της, τα έχουμε ήδη αρχίσει να διευκρινίζουμε στη δικαστική διαδικασία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αυτά δεν αποτελούν απάτη. Αλλά το Υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνει πρόθυμο να ξεκινήσει ακόμη μία πολιτικοποιημένη έρευνα — και φαίνεται πως το έκανε ξανά», δήλωσε ο Λόουελ.

Η υπόθεση ενδέχεται να καταλήξει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, με σοβαρές επιπτώσεις για την ανεξαρτησία της Fed στη χάραξη νομισματικής πολιτικής — κάτι που θεωρείται κρίσιμο για την ικανότητα μιας κεντρικής τράπεζας να συγκρατεί τον πληθωρισμό.

Στο κόκκινο η κόντρα του Τραμπ με τη Fed

Ο Τραμπ έχει απαιτήσει από τη Fed να μειώσει άμεσα και δραστικά τα επιτόκια και έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη νομισματική πολιτική.

Σε μία από τις τελευταίες νομικές καταθέσεις της για την αμφισβήτηση της αποπομπής της, η Κουκ ανέφερε ότι είχε δηλώσει υποθήκες για τρία ακίνητα σε έγγραφα που υπέβαλε στον Λευκό Οίκο και στη Γερουσία στο πλαίσιο του ελέγχου για τον διορισμό της το 2022. Οποιεσδήποτε ασυμφωνίες ήταν γνωστές τότε και δεν μπορούν πλέον να αποτελέσουν λόγο απομάκρυνσής της.

Η Κουκ είναι ο τρίτος δημόσιος αξιωματούχος που γίνεται στόχος ποινικής έρευνας για καταγγελίες περί απάτης σε στεγαστικά δάνεια.

Ο Μάρτιν, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της «Ομάδας Εργασίας για την Πολιτικοποίηση» (Weaponization Working Group) και υπηρετεί ως δικηγόρος για θέματα απονομής χάριτος, διεξάγει επίσης έρευνες για ποινικές ευθύνες σε βάρος του Δημοκρατικού Γερουσιαστή Adam Schiff και της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης Λετίσια «Τις» Τζέιμς. Και στις δύο αυτές υποθέσεις έχουν συγκληθεί ομοσπονδιακές ένορκες επιτροπές, και μάλιστα πριν από τον διορισμό του Μάρτιν ως ειδικού βοηθού εισαγγελέα, σύμφωνα με την ίδια πηγή και έγγραφα που έχει δει το Reuters.

