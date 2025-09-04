Το-μήνυμα-Μητσοτάκη-στο-tiktok-και-η-στρατηγική-ανάδειξης-του-κυβερνητικού-έργου

Η επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok μετά τη θερινή ανάπαυλα είχε μια ενδιαφέρουσα στρατηγική προσέγγιση. Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να προβάλλει το κυβερνητικό έργο, ακόμα και τα πιο μικρά κομμάτια του, απαντώντας έτσι εμμέσως πλην σαφώς στην κριτική για πιο «χαμηλές ταχύτητες» ή για μέτρα που δεν προβάλλονται όσο πρέπει.

Εν μέσω πολιτικών προκλήσεων, σεναρίων και μιας ομολογουμένως ανηφορικής διαδρομής για την κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει ότι ο βασικός τρόπος για να αναθερμάνει τη σχέση με τους πολίτες που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 2019 και το 2023 είναι η προβολή του κυβερνητικού έργου, στη βάση των δεσμεύσεων που είχε προεκλογικά αναλάβει. Και σε αυτή τη στρατηγική βεβαίως εντάσσεται οργανικά και το πακέτο μέτρων που θα περιγράψει από το βήμα της ΔΕΘ, με έμφαση στο μέρισμα ανάπτυξης για τους πολίτες και με μέτρα που θα αφορούν ιδιαίτερα τους μισθωτούς και τις οικογένειες με παιδιά.

Ο κ. Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν διάφορα κέντρα που αποβλέπουν στην αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης και στην εμπέδωση μιας στρατηγικής φθοράς της. Υπό αυτό το πρίσμα, επενδύει συνεπώς στην προβολή του κυβερνητικού έργου, ενώ και μετά τις ανακοινώσεις του Σαββατοκύριακου θα ακολουθήσει μια στρατηγική εξειδίκευσης των μέτρων από τα αντίστοιχα υπουργεία.

Πιο συγκεκριμένα, στο μήνυμα του στο TikTok ο κ. Μητσοτάκης κωδικοποίησε σε ένα λεπτό όσα η κυβέρνηση έχει κάνει τον τελευταίο μήνα, μεταξύ άλλων, όπως είπε:

-Η παράδοση στην κυκλοφορία του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου.

-Για πρώτη φορά οι πολίτες αξιολόγησαν το ΕΣΥ

-Τα 4 πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια πήραν άδεια λειτουργίας

-Σχεδόν 9000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν σε κενές οργανικές θέσεις στα σχολεία

-Μηδενίστηκαν οι χρεώσεις για αναλήψεις από ATM ελληνικών τραπεζών και μπήκε πλαφόν στις χρεώσεις από μηχανήματα τρίτων παρόχων

-Άρχισε να λειτουργεί η νέα ψηφιακή εφαρμογή «My Street»

-Μειώθηκαν σημαντικά οι παράνομες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη χάρη στα έκτακτα μέτρα

-Σημειώθηκε ρεκόρ απασχόλησης αλλά και ρεκόρ δηλωμένων υπερωριών στους κλάδους εκείνους όπου εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Το rebranding και ο Καμμένος

Πάντως, σε αυτή τη συγκυρία η κυβέρνηση βρήκε ευκαιρία μετά την αποκάλυψη του ηχητικού της συνομιλίας του Πάνου Καμμένου με ένα από τα μεγάλα κεφάλια της μαφίας της Κρήτης να «χτυπήσει» τον Αλέξη Τσίπρα, επαναφέροντας στη μνήμη το παρελθόν της συνεργασίας του με τον τότε πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.

«Μιλώντας πολιτικά, πρόκειται για την καλύτερη διαφήμιση του rebranding που επιχειρεί ο κ. Τσίπρας, κυβερνητικός εταίρος του κ. Καμμένου την περίοδο 2015-2019», αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη. Επιμένουν πάντως ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από το αν θα καταφέρει να περάσει τις μακροοικονομικές επιτυχίες στην καθημερινή ζωή των πολιτών.