Χρέος:-Προς-νέες-εκδόσεις-ομολόγων-8-9-δισ.-ευρώ-το-2026

Η Ελλάδα σχεδιάζει να αντλήσει κεφάλαια ύψους 8-9 δισ. ευρώ μέσω νέων εκδόσεων ομολόγων το 2026, σύμφωνα με δύο κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. «Θα δανειστούμε 8-9 δισ. ευρώ από τις αγορές το επόμενο έτος, όσο και φέτος», δήλωσε ένας από τους δύο αξιωματούχους που παρείχε την πληροφόρηση, ενώ ο δεύτερος επιβεβαίωσε ότι η χώρα θα δανειστεί έως και 9 δισ. το επόμενο έτος.

Το πρακτορείο αναφέρεται εκ νέου και στη νέα πρόωρη αποπληρωμή του ακριβού δανείου του πρώτου μνημονίου που έχει δρομολογηθεί εδώ και μήνες. Ειδικότερα, ο πρώτος αξιωματούχος επεσήμανε ότι η χώρα σκοπεύει να αποπληρώσει τον Δεκέμβριο δάνεια ύψους 5,3 δισ. ευρώ του πρώτου προγράμματος διάσωσης του 2010 που έλαβε από τους Ευρωπαίους εταίρους της.

Το ποσό, το οποίο δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, είναι σε γενικές γραμμές ανάλογο με τον δανεισμό της χώρας τα τελευταία χρόνια, και σηματοδοτεί την περαιτέρω ανάκαμψη της Ελλάδας από την οικονομική κρίση του 2009-2018, όταν η χώρα βρέθηκε «ένα βήμα» πριν από την έξοδό της από την Ευρωζώνη, την οποία ξεπέρασε λαμβάνοντας περίπου 280 δισ. ευρώ μέσω προγραμμάτων διάσωσης με αντάλλαγμα μια πολυετή περίοδο λιτότητας.

«Θέλουμε να μειώσουμε το χρέος μας πιο γρήγορα και θα χρησιμοποιήσουμε μέρος των ταμειακών μας αποθεμάτων», ανέφερε ο ένας αξιωματούχος.

Η πρόωρη αποπληρωμή ακριβών δανείων του πρώτου μνημονίου με τον «κουμπαρά» διαθεσίμων είχε σχεδιαστεί και για φέτος, αλλά πλέον μπορεί να είναι πιο μεγάλη από αυτή που αναμενόταν. Και τούτο γιατί τα διαθέσιμα αυξάνονται δίδοντας και άλλες επιλογές, αλλά και γιατί επιλέχθηκε να υπάρξει μία … έκπληξη: η αποπληρωμή δεν θα πάει με χρονική σειρά, θα κάνει ένα άλμα χρόνου για να καλύψει τις λήξεις της περιόδου μετά το 2032 που κοιτούν πιο πολύ οι αγορές.

Εδώ και ένα χρόνο, η Αθήνα είχε δρομολογήσει τεχνικά και εν συνεχεία έγινε και πράξη πολιτικά, η δυνατότητα να σπάσει το αξίας 15,7 δισ. ευρώ «μαξιλάρι» που δημιουργήθηκε από εκταμιεύσεις δανείων του τρίτου μνημονίου και είναι «δεσμευμένο» για την εξυπηρέτηση του χρέους.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη, αλλά το δημόσιο χρέος της συρρικνώθηκε κατά περίπου 50 ποσοστιαίες μονάδες από το 2020 στο 153,6% του ΑΕΠ το 2024 και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω φέτος.

Τονίζεται ακόμη ότι η ελληνική οικονομία, που στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό, πλησιάζει τα προ κρίσης μεγέθη. Η ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί στο 2,3% φέτος από 2,2% το 2024, ήτοι με ρυθμό υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ευρωζώνης, με το πρωτογενές πλεόνασμα να φτάνει το 2,4% του ΑΕΠ.

Όσον αφορά την πρόωρη αποπληρωμή, αναφέρεται ότι η χώρα σχεδιάζει να αποπληρώσει τα δάνεια που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου από τα τρία προγράμματα διάσωσης για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους έως το 2031, δηλαδή δέκα χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Το κόστος δανεισμού έχει μειωθεί απότομα από τότε που η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα το 2023 και τώρα είναι χαμηλότερο αυτό της Ιταλίας.

Εν τω μεταξύ, τα ταμειακά αποθέματα της χώρας ανέρχονται σε περίπου 40 δισ. ευρώ, κεφάλαια αρκετά για να καλύψουν τις δανειακές της ανάγκες για τουλάχιστον τρία χρόνια χωρίς να χρειαστεί να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές ομολόγων.