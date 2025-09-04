Χριστοδουλίδης: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ποινικά αδικήματα στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε πριν από λίγο ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Όπως είπε ο κ. Χριστοδουλίδης στους δημοσιογράφους: «Θέλω να σας ενημερώσω ότι σήμερα το απόγευμα έχω ενημερωθεί ότι η Νομική Υπηρεσία (της Κύπρου) ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι μετά από διάφορες καταγγελίες που έγιναν εδώ και καιρό και έχουν διερευνηθεί αποφάσισε να ανοίξει υπόθεση διερεύνησης για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο».

Ερωτηθείς ποιους αφορά, είπε «δεν αναφέρεται σε ποιους».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης άφησε σοβαρές αιχμές για δηλώσεις που έγιναν από διάφορους παράγοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι επέρριψαν ευθύνη στην Λευκωσία για τα προβλήματα στην υλοποίηση του έργου. Είπε: «Αλλά επειδή ακούω διάφορα για έργα και μεγάλες δηλώσεις που κάποιοι κάνουν, αυτή η Κυβέρνηση – το είπα πολλές φορές, το επαναλαμβάνω, δεν θα κουραστώ να το λέω και να το κάνουμε με τις ενέργειες μας – είναι εδώ για να μην υπάρχει η οποιαδήποτε σκιά για την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει κανένα μα κανένα περιθώριο συζήτησης. Άρα, κάποιοι όταν προβαίνουν σε δηλώσεις να είναι λίγο πιο προσεκτικοί ειδικότερα όταν αφορά το όνομα, τη φήμη, την αξιοπιστία της χώρας μας, κανένας δεν είναι πάνω από την αξιοπιστία και τη φήμη αυτής της χώρας».

Παραδέχθηκε πως οι έρευνες που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «φυσικά και φέρνουν καθυστερήσεις, αλλά πάνω από όλα είναι η φήμη, η αξιοπιστία της χώρας μας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, που κανένας μα κανένας δεν έχει δικαίωμα να παίζει με αυτή τη φήμη και αξιοπιστία».

Σε ερώτηση είπε ότι «δεν υπάρχουν διαφορές με την Ελληνική Κυβέρνηση. Υπάρχουν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ και για να είναι βιώσιμο το έργο αυτές τις υποχρεώσεις πρέπει να τις υλοποιήσει».

Ως προς το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, επανέλαβε ότι «η θέση της Λευκωσίας είναι ξεκάθαρη, η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ενιαία. Το έργο είναι στρατηγικής σημασίας. Η βιωσιμότητα του εξαρτάται από την υλοποίηση δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο φορέας υλοποίησης που είναι ο ΑΔΜΗΕ και αναμένουμε την υλοποίηση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων».

Τι λέει η Αθήνα

Στην Αθήνα, κυβερνητικές πηγές έλεγαν πως στην ελληνική κυβέρνηση δεν έχει περιέλθει οποιαδήποτε όχληση της Ευρωπαΐκής Εισαγγελίας σχετικά με τον GSI (σ.σ. το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης). Η ελληνική πλευρά θα ζητήσει περαιτέρω ενημέρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία.