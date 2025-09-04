Χρυσοχοΐδης: Πάνω από 14.000 έλεγχοι από την Αστυνομία για αλκοόλ και καπνικά σε ανηλίκους – Ύψιστη προτεραιότητα η ζωή των παιδιών μας

Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να προστατεύσουν με κάθε τρόπο τους ανήλικους από κάθε μορφή βίας, εθισμού και έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες εξέφρασε ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δίνοντας έμφαση στη νέα νομοθετική παρέμβαση για τον έλεγχο αλκοόλ και καπνικών προϊόντων αλλά και στα αποτελέσματα των πρώτων ελέγχων.

«Η ζωή και η ασφάλεια των παιδιών μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας», δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των ανηλίκων από τη βία, αλλά και από τις διάφορες μορφές εθισμών, όπως είναι τα καπνικά προϊόντα, το αλκοόλ, αλλά και το διαδίκτυο, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ο ίδιος ανέδειξε τον ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας στη νέα φιλοσοφία της Κοινωνικής Αστυνόμευσης, επισημαίνοντας ότι «η προστασία των ανηλίκων έχει αναδειχθεί ως συστατικό στοιχείο» μέσα από δράσεις όπως οι περιπολίες ήπιας αστυνόμευσης, αλλά και εργαλεία όπως η πενταψήφια τηλεφωνική γραμμή «10201» και το app «Safe Youth».

Ο υπουργός έκανε ειδική αναφορά σε υπόθεση που αποκαλύφθηκε πρόσφατα: «Πριν λίγες ημέρες, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) προχώρησε στη σύλληψη ενός κατηγορουμένου για διακίνηση συσκευών ατμίσματος με κάνναβη. Συσκευές με έντονα χρώματα και ιδιαίτερα σχέδια που τις καθιστούν ελκυστικές για έναν ανήλικο. Πρακτική που δείχνει τη συνεχή εξέλιξη των εγκληματιών, οργανωμένων και μη, και τον ρόλο που διαδραματίζει σε αυτή το διαδίκτυο».

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε και την ψήφιση του νέου νόμου του υπουργείου Υγείας για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, τον Ιούλιο, σημειώνοντας πως πρόκειται για έναν «σύγχρονο νόμο, που καλύπτει και περιπτώσεις όπως αυτή που σας ανέφερα προηγουμένως. Ένα εξελιγμένο πλέγμα προστασίας που το είχε ανάγκη η χώρα μας, οι γονείς και κυρίως οι ίδιοι οι ανήλικοι».

Μια από τις βασικές προβλέψεις του νέου νόμου, όπως εξήγησε ο κ. Χρυσοχοΐδης, είναι η συμμετοχή της Αστυνομίας στα όργανα ελέγχου για τη διάθεση και την πώληση προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους. «Μπορεί να μοιάζει αυτονόητο, αλλά δεν ήταν», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «με αποφάσεις προηγούμενων Κυβερνήσεων, η Αστυνομία είχε εξαιρεθεί από αυτή την ελεγκτική αρμοδιότητα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει όλο το σύστημα ελέγχου και να έχουμε τραγικά περιστατικά με την έκθεση ανηλίκων σε αλκοόλ, ακόμη και νοθευμένο».

«Αυτό πλέον άλλαξε», ξεκαθάρισε, παρουσιάζοντας και τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής του νέου πλαισίου. Από τις αρχές Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε:

σε 14.112 ελέγχους πανελλαδικά,

σε 78 ελέγχους σε συνεργασία με άλλους φορείς,

με αποτέλεσμα 99 παραβάσεις,

94 συλλήψεις,

και 70 πρόστιμα.

Από τις υποθέσεις αυτές, οι 61 αφορούσαν πώληση ή διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους, ενώ σε μία περίπτωση σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Κλείνοντας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επανέλαβε με έμφαση: