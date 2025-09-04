ebrd:-Μετέχει-στην-ΑΜΚ-της-famar-με-5,2-εκατ.-ευρώ

Την επένδυσή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Famar αυξάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), μετέχοντας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της φαρμακευτικής με έδρα την Ελλάδα με 5,2 εκατ. ευρώ. Μια ΑΜΚ στην οποία ηγείται το private equity MidEuropa με τη συμμετοχή και άλλων επενδυτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα επένδυση θα στηρίξει τα φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης της Famar, όπως η απόκτηση της υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής αποστειρωμένων προϊόντων στο Homburg της Γερμανίας η οποία και ανακοινώθηκε σήμερα (4/9),όπως και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις δραστηριότητές της εν Ελλάδι. Ειδικότερα, η συνεισφορά της EBRD θα χρηματοδοτήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες στην Ελλάδα, με το σχέδιο της Famar να περιλαμβάνει νέες γραμμές παραγωγής και μηχανήματα επισήμανσης, καθώς και συντήρηση και αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού.

Η αύξηση κεφαλαίου ακολουθεί την αρχική επένδυση της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο ύψους 24 εκατ. ευρώ πέρυσι, η οποία στήριξε την εξαγορά της Famar από τη MidEuropa μαζί με άλλους επενδυτές.

Ένας βασικός πυλώνας της αρχικής επενδυτικής θέσης ήταν η στροφή της εταιρείας στο προϊοντικό της μείγμα προς φαρμακευτικά προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Famar έχει ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες, ιδίως όσον αφορά τα αποστειρωμένα προϊόντα και ως εκ τούτου, πραγματοποιεί αύξηση κεφαλαίου για να υποστηρίξει την επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων της στην Ελλάδα και την αγορά της πρώτης παραγωγικής μονάδας της στη Γερμανία.

Η Famar επικεντρώνεται στην παραγωγή και διανομή ενός ευρέος φάσματος φαρμακευτικών προϊόντων, προϊόντων καταναλωτικής υγείας και καλλυντικών, εξυπηρετώντας μια διαφοροποιημένη πελατειακή βάση blue-chip στις διεθνείς αγορές με έμφαση στην Ευρώπη. Εκτός από τις εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ελλάδα και την επέκταση στη Γερμανία, η εταιρεία διαθέτει δραστηριότητες στην Ιταλία και την Ισπανία.

Η EBRD άρχισε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σε προσωρινή βάση το 2015 για να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της χώρας μετά την οικονομική κρίση. Μέχρι σήμερα, έχει επενδύσει περισσότερα από 8,5 δισ. ευρώ σε 118 έργα στους τομείς των επιχειρήσεων, των χρηματοπιστωτικών, της ενέργειας και των υποδομών της ελληνικής οικονομίας.