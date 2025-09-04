eurobank:-Συμμετοχή-243-δικαιούχων-στο-stock-option-plan

Η εταιρεία «Eurobank Ergasias» (εφεξής «η Εταιρεία»), στο πλαίσιο της εφαρμογής του πενταετούς 8ου προγράμματος (1η , 2η, 3η, 4η και 5η σειρά) διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας (εφεξής «το Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 28.07.2020 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα τελικά στοιχεία από την εν λόγω εφαρμογή του Προγράμματος, την τιμή διάθεσης και τον αριθμό των μετοχών που διατέθηκαν και των οποίων θα αιτηθεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (“Χ.Α.”), ως εξής:

Το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση νεοεκδοθεισών μετοχών (stock options) της Εταιρείας που χορηγούνται σε μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (εφεξής «οι Δικαιούχοι») έχει ως σκοπό να προσελκύσει, διατηρήσει και δώσει κίνητρα σε μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, διασφαλίζοντας ορθή εταιρική διακυβέρνηση και προωθώντας τις αξίες της Εταιρείας, σε εφαρμογή των ακολουθούμενων πολιτικών αποδοχών της και της προβλεπόμενης σε αυτές κατανομής των μεταβλητών αποδοχών ως συνδυασμού μετρητών και χρηματοοικονομικών μέσων.

Με τον τρόπο αυτό ευθυγραμμίζονται παράλληλα τα κίνητρα των μελών της Διοίκησης και του προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου της. Οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Εταιρεία και συνδέουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου της εν γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Εταιρείας.

Σε εφαρμογή του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας κατά τις από 25.06.2021, 23.07.2021, 15/16.12.2022, 31.05.2023, 27.06.2023, 31.07.2023, 28.06.2024 και 27.06.2025 συνεδριάσεις του προέβη στη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης σε συγκεκριμένα μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού (244 μέλη συνολικά).

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα: α) στα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαιρέσεως της 1ης Σειράς του 8ου Προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορούσε να ασκηθεί για το έτος 2025 ήταν 394.211 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή,

β) στα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαιρέσεως της 2ης Σειράς του 8ου Προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορούσε να ασκηθεί για το έτος 2025 ήταν 2.587.961 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή,

γ) στα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαιρέσεως της 3ης σειράς του 8ου Προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορούσε να ασκηθεί για το έτος 2025 ήταν 2.534.878 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή,

δ) στα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαιρέσεως της 4ης σειράς του 8ου Προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορούσε να ασκηθεί για το έτος 2025 ήταν 863.322 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή, και

ε) στα Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Προαιρέσεως της 5ης σειράς του 8ου Προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορούσε να ασκηθεί για το έτος 2025 ήταν 2.736.789 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή.

Από τα ανωτέρω δικαιώματα ασκήθηκαν για το έτος 2025, κατά το χρονικό διάστημα από 21.07.2025 έως και 04.08.2025, 9.002.866 δικαιώματα προαίρεσης από 243 Δικαιούχους, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως και με τον αρμόζοντα τρόπο το σχετικό ποσό στον επ’ ονόματι της Εταιρείας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν στο όνομα των ασκησάντων τα δικαιώματά τους ανέρχεται σε 9.002.866 μετοχές κοινές με ψήφο, με ονομαστική αξία 0,22 ευρώ ανά μετοχή, η δε τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανήλθε σε 0,23 ευρώ.

Η καταβολή σε μετρητά του τιμήματος για την αγορά των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και ανήλθε σε 2.070.659,18 ευρώ.

Με την από 29.08.2025 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.980.630,52 ευρώ με την έκδοση 9.002.866 νέων μετοχών, κοινών με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία και τιμής διάθεσης 0,23 ευρώ η κάθε μία, της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών αχθείσας στον λογαριασμό “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”, και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στις 03.09.2025 με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 5480624 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 810.862.622,90 ευρώ και διαιρείται σε 3.685.739.195 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία.

Περαιτέρω, με την από 29.08.2025 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 113 του ν. 4548/2018.

Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στις 04.09.2025 με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 5481681 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο, για την εισαγωγή των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α..

Οι νέες μετοχές θα καταχωρισθούν στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και στις μερίδες και στους λογαριασμούς των Δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Χ.Α., όπως προβλέπει ο νόμος. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α..