ft:-Η-exxonmobil-εξετάζει-την-πώληση-ευρωπαϊκών-χημικών-εργοστασίων-λόγω-δασμών

Η ExxonMobil φέρεται να σχεδιάζει την πώληση των ευρωπαϊκών χημικών εργοστασίων της στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο, καθώς ο κλάδος πλήττεται από τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών και του ανταγωνισμού από την Κίνα, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο αμερικανικός παραγωγός ενέργειας έχει πραγματοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες αρχικές συζητήσεις με συμβούλους σχετικά την πιθανότητα πωλήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να φτάσουν έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των FT.

Η Exxon δήλωσε στην εφημερίδα ότι δεν «σχολιάζει φήμες ή εικασίες».

Η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία αντιμετωπίζει νέες πιέσεις καθώς οι αμερικανικοί δασμοί διαταράσσουν το παγκόσμιο εμπόριο, καθυστερούν τις παραγγελίες και εντείνουν τον ανταγωνισμό από τις φθηνότερες ασιατικές εισαγωγές, απειλώντας την ανάκαμψη σε έναν τομέα που εξακολουθεί να ταλανίζεται από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Η Exxon διαθέτει ένα εργοστάσιο αιθυλενίου στην πόλη Fife της Σκωτίας, καθώς και αρκετές μονάδες παραγωγής στο Βέλγιο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο κολοσσός της ενέργειας έχει επίσης συζητήσει το ενδεχόμενο να προχωήσει στο κλείσιμό τους.

Άλλοι μεγάλοι παίκτες στο χώρο όπως η LyondellBasell και η Sabic μειώνουν επίσης την ευρωπαϊκή τους παρουσία, με την LyondellBasell να πουλάει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία ολεφίνης και πολυολεφίνης νωρίτερα φέτος.

Τον Μάιο, η Exxon ξεκίνησε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη γαλλική μονάδα του καναδικού ενεργειακού ομίλου North Atlantic για την εκποίηση της γαλλικής θυγατρικής της Esso, στην οποία κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο.