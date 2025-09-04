Metlen: Στο club των 100 μεγαλύτερων εισηγμένων στο LSE – Παγκόσμια ορατότητα

Η εταιρεία μπαίνει στα «φώτα» των διεθνών επενδυτών και διευρύνει τις δυνατότητες για στρατηγικές συνεργασίες. «Νέο κεφάλαιο στην ιστορία διεθνούς ανάπτυξης και εξωστρέφειας», σύμφωνα με τον Πρόεδρο και CEO, Ευάγγελο Μυτιληναίο.

Στη βρετανική ελίτ βρίσκεται και επίσημα από χθες η Metlen, με την ανακοίνωση της τριμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών του οίκου FTSE Russell. Έτσι, σε λιγότερο από ένα μήνα από την εισαγωγή στο LSE, η εταιρεία κατέκτησε μία θέση στον FTSE 100, δηλαδή ανάμεσα στις 100 μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μία σειρά από πρωτιές για τη Metlen, ξεκινώντας από το γεγονός ότι είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που εισάγεται στον κύριο βρετανικό δείκτη. Παράλληλα, είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που αξιοποιούν τους νέους κανόνες του FTSE Russell, για την ένταξη μετοχών που διαπραγματεύονται σε ευρώ.

Παράλληλα, έγινε η πρώτη εταιρεία που εισάγεται απευθείας στον FTSE 100, χωρίς να προέρχεται από τον FTSE 250. Η τελευταία εισαγωγή στον εν λόγω δείκτη έγινε τον Ιούλιο του 2024 (Ocado Group). Τα τελευταία τρία χρόνια, μόνο δύο εταιρείες εντάχθηκαν απευθείας στον FTSE 100 ως primary listing: η Alliance Witan (από συγχώνευση) και η Haleon (από απόσχιση της GSK).

Μυτιληναίος: Εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών

Πρόκειται για μία εξέλιξη που αποτελεί επιστέγασμα της αναπτυξιακής πορείας της Metlen και η οποία αποτελεί ανοίγει έναν καινούργιο κύκλο περαιτέρω διεθνοποίησης και μεγέθυνσης της εταιρείας.

Στον καινούριο αυτό κύκλο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και CEO της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, σε ανάρτησή του στο LinkedIn:

«Η ένταξη της METLEN στον δείκτη FTSE 100, σε χρόνο λιγότερο από έναν μήνα μετά την εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία διεθνούς ανάπτυξης και εξωστρέφειας της εταιρείας μας. Αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στο όραμά μας και στην ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε περήφανοι που είμαστε η πρώτη ελληνική πολυεθνική που πετυχαίνει αυτό το ορόσημο και εντάσσεται στον FTSE 100 διαπραγματευόμενη σε ευρώ. Αυτό το επίτευγμα είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών σκληρής δουλειάς από πολλούς ανθρώπους. Δημιουργεί σε όλους μας αυξημένο το αίσθημα ευθύνης να συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική και ακόμη πιο δυνατά τα επόμενα χρόνια, πετυχαίνοντας σταθερά τους στόχους μας».

Ενίσχυση της διεθνούς εμβέλειας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του FTSE Russell, oι αλλαγές θα εφαρμοστούν κατά το κλείσιμο των συνεδρίασης της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου 2025 και θα τεθούν σε ισχύ από την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025. Η ένταξη της Metlen στον FTSE 100 «φέρνει» σημαντικά οφέλη, κυρίως στην ενίσχυση του διεθνούς προφίλ, στην προσέλκυση επενδυτών και την εξασφάλιση χρηματοδότησης με ευνοϊκότερους όρους.

Έτσι, η ένταξη στις 100 μεγαλύτερες εισηγμένες στο LSE σημαίνει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και ενίσχυση του προφίλ της Metlen. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αφού μία θέση στον δείκτη βελτιώνει την εικόνα της εταιρείας απέναντι σε τράπεζες και επενδυτές, διευκολύνοντας την άντληση κεφαλαίων.

Ως συνέπεια, θα διευκολύνει την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Metlen, το οποίο αγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ στην τετραετία 2025-2028, όπως παρουσιάστηκε στο Capital Markets Day 2025 στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Προς την ίδια κατεύθυνση θα συμβάλει και η δυνατότητα για πιο διευρυμένες στρατηγικές συνεργασίες, που «ανοίγει» η είσοδος στον FTSE 100, καθώς άλλες μεγάλες επιχειρήσεις ή επενδυτές είναι πιο πρόθυμοι να συνεργαστούν με μια εταιρεία-μέλος του δείκτη, λόγω κύρους και αξιοπιστίας.

Προσέλκυση κεφαλαίων

Την ίδια στιγμή, η θέση στον μεγαλύτερο βρετανικό δείκτη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διεύρυνση της κεφαλαιοποίησης, καθώς θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη «ορατότητα» της μετοχής από τα μεγάλα διεθνή fund. Επομένως, συνεπάγεται αυξημένη ρευστότητα για τη μετοχή, η οποία συναλλάσσεται περισσότερο, καθώς πολλοί επενδυτές και θεσμικοί αγοράζουν τις μετοχές του FTSE 100.

Ξένοι αναλυτές, όπως η JP Morgan, εκτιμούν πως η μετάβαση της Metlen από τους δείκτες αναδυόμενων αγορών (MSCI EM, FTSE EM) σε αυτούς των ώριμων θα έχει θετική καθαρή επίδραση.

Οι προβλεπόμενες παθητικές εισροές κεφαλαίων ξεπερνούν τα 400 εκατ. δολάρια, υπερκαλύπτοντας τυχόν εκροές. Αυτή η εντυπωσιακή διαφορά αναμένεται να ενισχύσει την αποτίμηση της μετοχής.