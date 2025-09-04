o-ΓΔ-αναμένεται-να-αναμετρηθεί-με-τις-2050-μονάδες

Άνοδο κατά 1,51% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2023,17 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 169,1 εκ. ευρώ.

Μετά τα πρώτα λεπτά κατά τα οποία οι πωλητές αποπειράθηκαν να αναλάβουν την πρωτοβουλία, οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε αδιάλειπτα ανοδική πορεία με το κλείσιμο να συντελείται λίγο χαμηλότερα από το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2034 μονάδων, με τις συναλλαγές όμως σε χαμηλότερα επίπεδα.

Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο αλλά και συμπαραστάτες το σύνολο των blue chips. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,495%, ελαφρά χαμηλότερα, με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να αναρριχώνται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+2,36%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+2,56%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+2,32%), ο Aktor (+1,17%), o OTE (+1,39%), η Cenergy (+2,49%), το Jumbo (+1,08%), ο Τιτάν (+2,07%) και η Credia (+4,22%).

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (-0,91%) λόγω αρνητικών δημοσιευμάτων για το καλώδιο Ελλάδος-Κύπρου, η Infoquest (-0,87%) και ο ΟΛΘ (-2,47%). Απολογιστικά, 76 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 35 εκείνων που υποχώρησαν.

Ο όμιλος Ideal Holdings ανακοίνωσε σήμερα τα 6μηνιαία αποτελέσματά του. Η επιστροφή των αγοραστών στις ευρωπαϊκές αγορές συμπεριλαμβανομένου και του γαλλικού χρηματιστηρίου (+0,86% ο CAC) ευεργέτησε και το ελληνικό χρηματιστήριο.

O ΓΔ απομακρύνθηκε από τις 2000 μονάδες και μπορεί να αναμετρηθεί με τις 2050 μονάδες, στο βαθμό που διατηρηθεί το ανοδικό momentum.

Την ίδια ώρα, η τιμή του χρυσού έφτασε τα $3.638 /ουγκιά (νέο ρεκόρ όλων των εποχών).