Απογοητευτικά-στοιχεία-για-τις-λιανικές-πωλήσεις-στη-Βρετανία

Πιο αδύναμα από το αναμενόμενο ήταν τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στη Βρετανία το α’ εξάμηνο του 2025 έπειτα από αναθεώρηση λόγω σφάλματος της υπηρεσίας που εντείνει τις ανησυχίες για την ακρίβεια των οικονομικών δεδομένων της χώρας.

Ειδικότερα, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) ανακοίνωσε ότι ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,1%, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για άνοδο 1,7%. Η αναθεώρηση έγινε αφότου οι στατιστικολόγοι ανακάλυψαν ένα σφάλμα στον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζουν τα εποχικά δεδομένα.

Τα στοιχεία για τα σούπερ μάρκετ και τις πωλήσεις μέσω ταχυδρομείου υπέστησαν τις μεγαλύτερες αναθεωρήσεις. Για παράδειγμα, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αρχικά αναφέρθηκε ότι αυξήθηκαν κατά 5,5%, ενώ τα αναθεωρημένα στοιχεία μειώνουν το ποσοστό αυτό σε μόλις 0,7%.

Η εν λόγω εξέλιξη βυθίζει την στατιστική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου σε μία κρίση εμπιστοσύνης ως προς τα επίσημα οικονομικά δεδομένα που παράγει. Μία σειρά από προβλήματα έχει πλέον επηρεάσει τα στοιχεία για την αγορά εργασίας, τις τιμές, το ΑΕΠ και τις λιανικές πωλήσεις καθιστώντας δύσκολο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Bank of England και αλλά και τους υπουργούς της κυβέρνησης να εκτιμήσουν την κατάσταση της οικονομίας.

Τα νέα στοιχεία από την άλλη, απειλούν το αφήγημα ότι οι Βρετανοί καταναλωτές ξεκινούν ξανά τις δαπάνες τους έπειτα από μία περίοδο ακραίας επιφυλακτικότητας που επιβράδυνε την οικονομία. Με τους καταναλωτές να συνεισφέρουν περίπου το 60% του ΑΕΠ, τα στοιχεία για τις δαπάνες των νοικοκυριών είναι εξαιρετικά σημαντικά προκειμένου η BoE να λάβει την απόφαση να μειώσει τα επιτόκια.

«Τα λάθη είναι ανεπιθύμητα και πιθανόν αντανακλούν την υπερβολική επιβάρυνση των πόρων του ONS», δήλωσε ο Rob Wood, επικεφαλής οικονομολόγος για το Ηνωμένο Βασίλειο στην Pantheon Macroeconomics.