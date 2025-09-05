ΗΠΑ:-Επιδείνωση-στην-αγορά-εργασίας-παρά-τις…-απολύσεις-στη-στατιστική-υπηρεσία

Απότομη επιβράδυνση κατέγραψε η απασχόληση στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,3%.

Οι -εκτός γεωργικού τομέα – θέσεις εργασίας αυξήθηκαν μόνο κατά 22.000 τον περασμένο μήνα, αισθητά λιγότερες από τις 79.000 περισσότερες θέσεις εργασίας που είχαν προστεθεί στην αμερικανική οικονομία τον Ιούλιο, σύμφωνα με την έκθεση για την απασχόληση που εξέδωσε σήμερα η αρμόδια Στατιστική Υπηρεσία.

Σημειωτέον ότι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει αύξηση των θέσεων εργασίας τον Αύγουστο κατά 75.000, γεγονός που τονίζει το μέγεθος της απόκλισης.

Η σημερινή έκθεση δημοσιεύεται λίγες ημέρες μετά από μία ακόμη δυσοίωνη είδηση για τα επίπεδα απασχόλησης της αμερικανικής οικονομίας: Τον Ιούλιο υπήρχαν περισσότεροι άνεργοι από ό,τι κενές θέσεις εργασίας. Το φαινόμενο παρατηρείται για πρώτη φορά μετά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Το φταίξιμο στους δασμούς

Η στασιμότητα στα ποσοστά απασχόλησης δίνει νέα αφορμή στους οικονομολόγους να κατηγορήσουν τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τις πολιτικές καταστολής της μετανάστευσης που μειώνουν το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό.

Η αστάθεια στην αγορά εργασίας προέρχεται κυρίως από την πλευρά των προσλήψεων, σημειώνει το Reuters.

Ο Τραμπ απέλυσε τον περασμένο μήνα την επικεφαλής της αρμόδιας στατιστικής επίτροπο του BLS, Έρικα ΜακΕντάρφερ, κατηγορώντας την, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, ότι παραποίησε τα στοιχεία για την απασχόληση.

Η απόλυση ήταν αποτέλεσμα της επί τα χείρω αναθεώρησης του αριθμού προσλήψεων τον Μάιο και τον Ιούνιο