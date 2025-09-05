ΗΠΑ:-Ο-Σκοτ-Μπέσεντ-ζητά-«πλήρη»-αναθεώρηση-της-fed-και-εποπτεία-των-τραπεζών-από-«άλλες-κυβερνητικές-αρχές»

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ζήτησε σήμερα ανανεωμένο έλεγχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας της να καθορίζει τα επιτόκια.

Η δήλωση αυτή έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει τις προσπάθειές της να ασκήσει έλεγχο στην κεντρική τράπεζα της οποίας η απομόνωση από βραχυπρόθεσμες πολιτικές πιέσεις θεωρείται ευρέως ως κλειδί για την αποτελεσματικότητά της.

«Πρέπει επίσης να υπάρξει μια ειλικρινής, ανεξάρτητη, αμερόληπτη αναθεώρηση ολόκληρου του θεσμού, συμπεριλαμβανομένης της νομισματικής πολιτικής, της ρύθμισης, των επικοινωνιών, της στελέχωσης και της έρευνας», έγραψε ο Μπέσεντ στην Wall Street Journal, καλώντας την Fed να αφήσει την εποπτεία των τραπεζών σε άλλες κυβερνητικές αρχές και να «περιορίσει τις στρεβλώσεις που προκαλεί στην οικονομία», μεταξύ άλλων μέσω αγορών ομολόγων που πραγματοποιούνται εκτός πραγματικών συνθηκών κρίσης.

- Reuters