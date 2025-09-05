Η «ηλεκτροπληξία» για το καλώδιο σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Της -

Σε σοβαρή περιπλοκή οδηγείται το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και αυτή τη στιγμή ουδείς μπορεί να προεξοφλήσει πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μάκη Κεραυνού, σχετικά με τη βιωσιμότητα του έργου προκαλούν ερωτήματα για το κατά πόσο είναι εφικτό να επανεκκινήσουν σύντομα οι εργασίες, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί η Αθήνα.

Για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν αποτέλεσαν κεραυνό εν αιθρία. Και αυτό γιατί στο παρασκήνιο είχαν εκδηλωθεί διαφορετικές προσεγγίσεις από διάφορες πλευρές σε Αθήνα και Λευκωσία, που έδειχναν ότι υπάρχει κάποια διάσταση στον τρόπο που οι δύο πλευρές αντιμετωπίζουν το έργο. Έδειχνε, ωστόσο, ότι θα κατάφερναν αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις να γεφυρωθούν και οι όποιες διαφωνίες έχουν εκφραστεί κατά καιρούς να μείνουν στο παρασκήνιο. Η κατάσταση αυτή άλλαξε με την παρέμβαση του κ. Κεραυνού, που έφερε σε πρώτο πλάνο τη διάσταση απόψεων που έχει καταγραφεί στο εσωτερικό της κυπριακής κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου. Η Αθήνα αντέδρασε, καλώντας τη Λευκωσία να παραμείνει στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει υπογραφεί από το 2024 και να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για αποδέσμευση των 25 εκατ. ευρώ προς τον ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη χρηματοδότηση του έργου.

Η κατάσταση, πλέον, δείχνει να περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, έπειτα από την αποκάλυψη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το έργο, την οποία επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Ενέργειας, Αννα Κάιζα. Περισσότερες λεπτομέρειες για την έρευνα αυτή δεν ανακοινώθηκαν, με την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αναφέρει ότι δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας.

«Είναι επιτακτική ανάγκη η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τις θέσεις της» δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε, επίσης, ότι «λαμβάνουμε αμφίσημα μηνύματα για την υλοποίηση του έργου». Η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί με το πρόσθετο κόστος και ότι θα πρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τηρήσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Το ερώτημα είναι αν στη δεδομένη συγκυρία στην Κύπρο αποκτά προβάδισμα το μπλοκ που εξαρχής είχε ενστάσεις με την υλοποίηση του συγκεκριμένου ενεργειακού project και στο οποίο ισχυρό ρόλο διαδραματίζουν οικονομικοί παράγοντες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας στο νησί και πιθανόν θεωρούν ότι θα θιγούν δικά τους συμφέροντα και επενδύσεις. Ή αν πρόκειται για έναν τακτισμό με στόχο να εξασφαλιστούν καλύτεροι όροι συμμετοχής της κυπριακής πλευράς στο έργο.

Ο χρόνος που επέλεξε ο κ. Κεραυνός να διατυπώσει τις αμφιβολίες για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, κάθε άλλο παρά τυχαίος είναι. Το έργο επί της ουσίας είχε «παγώσει» από το καλοκαίρι του 2024, έπειτα από την παρέμβαση της Άγκυρας στο πεδίο, αρχικά στην Κάσο και ακολούθως στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης. Ενδεχομένως να θεωρήθηκε ότι αυτή η κατάσταση θα παρατεινόταν. Η Αθήνα, όμως, όλο και πιο εμφατικά επαναλαμβάνει το τελευταίο διάστημα ότι το έργο θα ολοκληρωθεί και έχει προαναγγείλει ότι οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου θα ξεκινήσουν σύντομα. Ισως είναι ακριβώς η προοπτική επανέναρξης του έργου που έφερε αυτές τις δηλώσεις από κυπριακής πλευράς.

Η Αθήνα επαναλαμβάνει ότι παραμένει δεσμευμένη στην υλοποίηση του έργου, ωστόσο είναι σαφές ότι τα νέα δεδομένα που ήρθαν στο προσκήνιο προκαλούν νέα περιπλοκή. Αν δεν ξεκαθαρίσει η εικόνα σύντομα, η συνέχεια των εργασιών είναι άδηλο εάν και πότε θα είναι εφικτή.

