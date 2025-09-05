Θετικό-άνοιγμα-στις-ευρωαγορές-ενόψει-της-κρίσιμης-έκθεσης-για-την-απασχόληση-στις-ΗΠΑ

Με θετικό πρόσημο ανοίγουν οι ευρωαγορές στη συνεδρίαση της Παρασκευής (5/9), καθώς οι επενδυτές αναμένουν την κρίσιμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ, η οποία εκτιμάται ότι θα καθορίσει τις προσδοκίες για επικείμενη μείωση των επιτοκίων από τη Fed.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,39% και διαμορφώνεται στις 552,22 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,20% στις 23.835,49 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,24% στις 9.238,55 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει κατά 0,40% στις 7.729,87 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB υποχωρεί κατά 0,05% και διαμορφώνεται στις 42.125,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινείται ανοδικά κατά 0,07% στις 14.929,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,01% και διαμορφώνεται στις 7.748,55 μονάδες.

Τόσο οι μετοχές όσο και τα ομόλογα σημείωσαν πτώση σε παγκόσμιο επίπεδο νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, εν μέσω φόβων για το υψηλό χρέος και τα δημοσιονομικά σχέδια των κυβερνήσεων, ιδίως καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθούσε να προστατεύσει τα νέα έσοδα από τους δασμούς.

Ωστόσο, το κλίμα βελτιώθηκε την Πέμπτη (4/9), καθώς τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες της αγοράς για μείωση των επιτοκίων από την Fed το Σεπτέμβριο, χωρίς όμως να πυροδοτήσουν φόβους για σοβαρή οικονομική ύφεση. Το εργαλείο FedWatch της CME δίνει 99% πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων το Σεπτέμβριο.

Όλα τα βλέμματα είναι τώρα στραμμένα στο αν η έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου θα είναι άλλη μια «Goldilocks» ανάγνωση που θα δείξει τη σωστή ποσότητα χαλάρωσης στην αγορά εργασίας για να ενισχύσει αυτές τις προσδοκίες. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones προβλέπουν την προσθήκη 75.000 θέσεων εργασίας τον περασμένο μήνα.

Ο όγκος των λιανικών πωλήσεων στη Βρετανία αυξήθηκε κατά 0,6% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των οικονομολόγων για αύξηση 0,2% σε δημοσκόπηση του Reuters, ενώ τα στοιχεία του δανειστή Halifax έδειξαν ότι οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Αύγουστο.

Ο Paul Dales, επικεφαλής οικονομολόγος της Capital Economics για το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η βρετανική οικονομία είχε μια «αξιόλογη δυναμική» στην αρχή του τρίτου τριμήνου, αλλά ότι οι συζητήσεις για αυξήσεις φόρων στον προϋπολογισμό του Νοεμβρίου ενδέχεται να ωθήσουν τα νοικοκυριά να είναι πιο προσεκτικά.