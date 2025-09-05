Ιάπωνας-έγινε-ο-γηραιότερος-άνθρωπος-που-έφτασε-στην-κορυφή-του-όρους-Φούτζι-σε-ηλικία-102-ετών

Ο Κοκίτσι Ακουζάουα, 102 ετών, έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που ανέβηκε στην κορυφή του όρους Φούτζι στην Ιαπωνία, της υψηλότερης κορυφής της Ιαπωνίας, στα 3.776 μέτρα.

Το εγχείρημα αυτό, δεν ήταν χωρίς δυσκολίες για τον ίδιο, καθώς παραδέχτηκε ότι η σκέψη να εγκαταλείψει πέρασε από το μυαλό του κατά τη διάρκεια της πορείας: «Ήμουν πραγματικά έτοιμος να τα παρατήσω στη μέση του δρόμου» είπε ο Ακουζάουα. «Η επίτευξη της κορυφής ήταν δύσκολη, αλλά οι φίλοι μου με ενθάρρυναν και όλα πήγαν καλά. Τα κατάφερα χάρη στην υποστήριξη πολλών ανθρώπων».

Σύμφωνα με τον Guardian, η ομάδα του Ακουζάουα περιλάμβανε την κόρη του, Μοτόε (70 ετών), την εγγονή του και τον σύζυγό της, καθώς και τέσσερις φίλους του από έναν σύλλογο αναρρίχησης. Η επιτυχία του καταγράφηκε στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Κατά τη διάρκεια της πορείας τους, η ομάδα κατασκήνωσε για δύο νύχτες πριν την τελική άνοδο την 5η Αυγούστου.

Ο Ακουζάουα μίλησε για την εμπειρία του χρησιμοποιώντας τη βοήθεια της κόρης του, Γιουκικό, η οποία επαναλάμβανε τις ερωτήσεις στο αυτί του λόγω προβλημάτων ακοής. Παρά τις δυσκολίες, δήλωσε ότι δεν θεωρεί κανένα βουνό δεδομένο στην ηλικία του: «Είναι καλύτερο να αναρριχηθείς όσο μπορείς ακόμα».

Αυτή, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ακουζάουα ανέβηκε στην κορυφή του Φούτζι. Στα 96 του, είχε γίνει ο γηραιότερος που είχε κατακτήσει το βουνό για πρώτη φορά. Στα έξι χρόνια που μεσολάβησαν, ξεπέρασε καρδιακά προβλήματα, έρπητα ζωστήρα και ράμματα από πτώση κατά την ανάβαση. Παρά τις προκλήσεις, αφιέρωσε τρεις μήνες προπόνησης πριν την ανάβαση, περπατώντας κάθε πρωί για μία ώρα και ανεβαίνοντας ένα βουνό κάθε εβδομάδα, κυρίως στην περιοχή του Ναγκάνο.

Ο Ακουζάουα, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην αναρρίχηση και τη ζωγραφική, δήλωσε ότι το βουνό είναι ένα μέρος που του προσφέρει ηρεμία και ικανοποίηση.