Κέρδη-στις-ασιατικές-αγορές-στον-απόηχο-της-καθιέρωσης-χαμηλότερου-δασμολογικού-συντελεστή-στα-ιαπωνικά-αυτοκίνητα

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά την Παρασκευή (5/9), μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη (5/9), με το οποίο καθιερώνεται χαμηλότερος δασμός στις ιαπωνικές εισαγωγές αυτοκινήτων — στο 15%, από 27,5% προηγουμένως.

Το διάταγμα επιβεβαιώνει επίσης τη συμφωνία για ιαπωνικές επενδύσεις ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε έργα εντός των ΗΠΑ.

Σε αυτό πλαίσιο, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο 1,30% στις 41.042,50 μονάδες, μετά την ανακοίνωση ότι οι καταναλωτικές δαπάνες στην Ιαπωνία για τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 1,4% σε ετήσια βάση.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 0,13% στις 3.205,12 μονάδες.

Επίσης, ορισμένες ασιατικές μετοχές ημιαγωγών σημείωσαν σημαντική άνοδο, μετά τις δηλώσεις Τραμπ την Πέμπτη (5/9) στις ΗΠΑ, ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να επιβάλει δασμούς σε εισαγωγές ημιαγωγών από εταιρείες που δεν μεταφέρουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ. Οι δηλώσεις έγιναν λίγο πριν το δείπνο του προέδρου με διευθύνοντες συμβούλους κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών στον ανακαινισμένο Κήπο των Ρόδων.

Την ίδια στιγμή, η Advantest ενισχύθηκε κατά 2,99%, ενώ η Lasertec σημείωσε άνοδο 3,24%. Η TSMC ανέβηκε κατά 1,29%. Οι μετοχές της νοτιοκορεατικής SK Hynix αυξήθηκαν επίσης πάνω από 3%.

Παράλληλα, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,51% στις 8.871,20.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 1,39% στις 25.410,50 μονάδες, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 κινήθηκε ανοδικά κατά 1,20 στις 3.811,19 μονάδες. Ράλι σημείωσε ο SZSE Component με κέρδη 3,81% στις 12.582,08 μονάδες.

Στην Ινδία, ο βασικός δείκτης Nifty 50 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,33% στις 24. 655,20 μονάδες.

Οι αγορές σε Μαλαισία και Ινδονησία παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.