Κασσελάκης στον ΣΚΑΪ: Ο Τσίπρας θα πάει καλά γιατί με αντιγράφει – Πάνω από το πτώμα μου συμπόρευση

Αιχμηρά σχόλια για τον Αλέξη Τσίπρα έκανε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, με αφορμή τη φημολογία για επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην ενεργό πολιτική με νέο κόμμα.

«Πιστεύω πως θα τα πάει πολύ καλά ο κ. Τσίπρας. Πρώτον πάει για σπουδές σε αμερικανικό πανεπιστήμιο, μετά γράφει βιβλίο, μετά αρχίζει νέο κόμμα. Από την στιγμή μου με αντιγράφει, πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Να έρθει και στις Σπέτσες που είναι στην περιφέρειά του, να μιλήσει σε ψηφοφόρους…», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης και συνέχισε λέγοντας:

«Μακάρι να επιστρέψει. Γιατί όλοι πρέπει να κρινόμαστε. Εγώ ξέρω ολύ καλά τι έχει συμβεί, πώς προωθούμε ένα αφήγημα ότι θα έρθει ο σωτήρας και ο ένας, ο άλλος. Τους ξέρετε όλους πλέον. Κοιτάξτε εμένα, πόση λάσπη έχω φάει δύο χρόνια, πώς έχω αντέξει, πώς συνεχίζω… Και κοιτάξτε και άλλους που έχουν κάνει rebranding. Φτάνει πλέον με τις μηχανοραφίες, την ίντριγκα. Βάλτε καθαρούς ανθρώπους μπροστά που έχουν δουλέψει στην κοινωνία, φτάνει πια».

Ερωτώμενος εάν υπάρχει πιθανότητα συμπόρευσης με τον κ. Τσίπρα απάντησε «πάνω από το πτώμα μου. Το λέω ξεκάθαρα. Με τον βάλτο εγώ δεν μπλέκω».

Στη συνέχεια σημείωσε πως «εγώ λέω στον ελληνικό λαό να μην μασάει σε ψεύτικα διλήμματα, να κοιτάξει τις επιλογές του, ν α δει ποια είναι η καθαρή εναλλακτική, να δει ποιος έχει τις ικανότητες να κάνει αυτή την οικονομία να δουλέψει για τους πολλούς και να αποφασίσει».

«Χρειαζόμαστε εκλογές. Θέλω να πέσει το παλιό σάπιο σύστημα, να έρθει ένα νέο μοντέλο στη χώρα», τόνισε, επισημαίνοντας πως δεν πρέπει να αλλάζει συνεχώς ο εκλογικός νόμος.

Ακόμη ανέφερε πως δεν υπάρχουν σχέδια συμπόρευσης με κανένα άλλο κόμμα, ούτε με την Πλεύση Ελευθερίας.

«Αν ο ελληνικός λαός θέλει να μας δώσει κυβερνητικές ευθύνες εγώ θέλω να πω ξεκάθαρα ότι θα έχουμε μια ρεαλιστική, ανθρωπιστική πολιτική, που δεν πρόκειται να ξεπουλήσει το Αιγαίο ποτέ», κατέληξε, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.



sofokleous10.gr

