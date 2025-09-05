Λ.-Ποταμιάνος-στο-naftemporiki-tv:-Χρειάζονται-και-άλλες-παρεμβάσεις-για-το-στεγαστικό

«Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που το κυρίαρχο ζήτημα των παροχών στη ΔΕΘ θα είναι η στεγαστική κρίση, καθώς ταλανίζει την ελληνική κοινωνία», δήλωσε ο Λευτέρης Ποταμιάνος, Πρόεδρος του Συλλόγου των Μεσιτών Αττικής, ενώ επισήμανε ότι «χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, πιο ηχηρές και που στοχεύουν στην λύση του προβλήματος».

Μιλώντας στο Naftemporiki TV, σημείωσε ότι «έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν 2 εκατομμύρια ακίνητα κλειστά, 800.000 και 400.000. Δεν γνωρίζουμε πόσα είναι κλειστά, αλλά πρέπει να δούμε, πόσα ανήκουν στο δημόσιο, πόσα είναι συγκεκριμένων φορέων και ιδρυμάτων και από εκεί και πέρα να δούμε τις επόμενες κινήσεις».

Τέλος επισήμανε ότι «η επιστροφή ενοικίου δεν είναι μέτρο για να λύσει η κυβέρνηση την στεγαστική κρίση».