Μαρινάκης-κατά-Τσίπρα:-Κρίθηκε-από-τους-πολίτες-που-τον-τιμώρησαν-με-την-ψήφο-τους

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός κρίθηκε από τους πολίτες, που αποφάσισαν να τον τιμωρήσουν με την ψήφο τους.

Με αφορμή τη χθεσινή ανάρτηση, όπου ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την παρούσα κυβέρνηση ότι αύξησε το ποσοστό της φτώχειας, ο κ. Μαρινάκης εγκάλεσε τον κ. Τσίπρα ότι είναι ο άνθρωπος που κατάφερε «και εκμεταλλεύτηκε μία πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα. Επένδυσε πολύ στον λαϊκισμό, στο να συναρπάσει ένα μέρος του κόσμου με ανέξοδες υποσχέσεις».

«Το πιο σημαντικό, όμως, είναι, με αφορμή και αυτό που με ρωτήσατε και μια ανάρτηση που είδα χθες του πρώην πρωθυπουργού, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί από τους πολίτες, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που εκρίθη πολύ αυστηρά από τους πολίτες και ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια, ενώ παρέμεινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκρίθη, ακόμα πιο αυστηρά και “απορρίφθηκε” από τους πολίτες στις εκλογές του 2023» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθείς σχετικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Μάλιστα, όπως ανέφερε «συνήθως αυτός ο οποίος φεύγει από την εξουσία ή «τιμωρείται» με την ψήφο των πολιτών πρέπει να κάνει αυτοκριτική. Ο κ. Τσίπρας επιλέγει αντί για αυτοκριτική, ουσιαστικά να ζητάει από τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους, γιατί δεν τον στήριξαν. Γιατί δεν είχαν “εκτιμήσει” πόσο καλύτερα ζούσαμε ή πόσο πιο “πλούσιοι” γίναμε».

«Δεν νομίζω ότι η επιτυχία ή η αποτυχία αυτής της κυβέρνησης εξαρτάται από το ποιον θα έχει αντίπαλο. Νομίζω ότι η δική μας δουλειά είναι να δίνουμε παραδοτέα στους πολίτες, να βελτιώνουμε όσο μπορούμε τις συνθήκες ζωής τους, να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα, να διορθώνουμε τα λάθη μας. Από αυτό θα κριθούμε και όχι από το ποιον θα έχουμε αντίπαλο», κατέληξε.