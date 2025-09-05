Μητσοτάκης: Το μέλλον είναι η ΑΙ, όχι ο Τσίπρας – Θα κριθούμε στο τέλος της τετραετίας, δεν είναι σκοπός να πάρουμε μία-δύο μονάδες την επόμενη εβδομάδα

Στην πολιτική της κυβέρνησης, τις εκλογές και τις πολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την καθιερωμένη, πιο «χαλαρή» και ανεπίσημη συνάντηση που είχε απόψε με δημοσιογράφους, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, λίγες ώρες πριν την ομιλία του στη ΔΕΘ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τα μέτρα που θ’ ανακοινώσει από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι όλα έχουν ήδη γραφτεί και ότι τα επόμενα βήματα είναι καθορισμένα, χωρίς να ανησυχεί για τη φετινή ΔΕΘ. «Μην ανησυχείτε, έχουμε και του χρόνου» τόνισε, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια του κυβερνητικού έργου.

Όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε νωρίτερα στο συνέδριο του Economist, ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι η ΔΕΘ δεν είναι το κατάλληλο βήμα για να αναλωθούν σε προσωπικές αντιπαραθέσεις. «Δεν είναι αυτό το αντικείμενο της ΔΕΘ» δήλωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε, λέγοντας με νόημα: «Εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για την Tεχνητή Nοημοσύνη (σ.σ. με τον CEO της Open AI, Σαμ Άλτμαν), οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος είναι με το μέλλον».

«Το 2019 και το 2023 δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Τσίπρα, μήπως του δίνετε πολλή σημασία;» ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το κεντρώο κοινό δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον κ. Τσίπρα, προσθέτοντας ότι το αυριανό βήμα είναι μόνο ένα από τα πολλά που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της πολιτικής της κυβέρνησης.

«Εκλογές έχω πει στο τέλος της τετραετίας. Δεν είναι σκοπός να πάρουμε μία ή δύο μονάδες την επόμενη εβδομάδα, δεν με απασχολεί αυτό, το βραχυπρόθεσμο δεν έχει την ίδια επίδραση στο τέλος της τετραετίας. Θα κριθούμε από το αν κάναμε όσα είπαμε το 2023» ανέφερε σε άλλο σημείο.

Για τον Πάνο Καμμένο, ο πρωθυπουργός περιορίστηκε να πει: «Κάτι άκουσα…», χωρίς να επεκταθεί σε περαιτέρω σχόλια.

Ερωτηθείς για τα περί 13ου μισθού («τον έχετε αποκλείσει» του επισήμαναν), ο πρωθυπουργός απάντησε με αινιγματική διάθεση: «Συ είπας…», προσθέτοντας ότι το ζήτημα αυτό δεν είναι στην παρούσα φάση προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν αρνήθηκε ένα σχόλιο και για την Εθνική μπάσκετ. «Μας έβγαλαν την ψυχή, αλλά κέρδισαν» είπε, αναφερόμενος στη χθεσινή αναμέτρηση με την Ισπανία. «Έχουμε καλή ομάδα» προσέθεσε, αλλά απέφυγε να προβλέψει αν οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη θα φτάσουν έως την κατάκτηση ενός μεταλλίου.