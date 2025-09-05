Μπέσεντ:-Ζητά-ανεξάρτητη-αναθεώρηση-ολόκληρου-του-θεσμού-της-fed

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ επέκρινε την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ επειδή έθεσε σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της μέσω της «καταχρηστικής διεύρυνσης της αποστολής της» και ζήτησε μια ανεξάρτητη αναθεώρηση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της νομισματικής της πολιτικής.

«Στην καρδιά της ανεξαρτησίας βρίσκεται η αξιοπιστία και η πολιτική νομιμότητα», δήλωσε ο Μπέσεντ σε άρθρο του στην Wall Street Journal που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. «Και τα δύο έχουν τεθεί σε κίνδυνο από την επέκταση της Fed πέρα ​​από την εντολή της».

«Πρέπει επίσης να υπάρχει μια ειλικρινής, ανεξάρτητη, μη κομματική αναθεώρηση ολόκληρου του θεσμού, συμπεριλαμβανομένης της νομισματικής πολιτικής, της ρύθμισης, της επικοινωνίας, του προσωπικού και της έρευνας» τόνισε.

Μεταξύ των επικρίσεων του Μπέσεντ ήταν πως η Fed διοχέτευσε υπερβολικά πολλά κίνητρα μέσω ποσοτικής χαλάρωσης μετά την οικονομική κρίση του 2007-09 και προέβη σε υπερβολική ρύθμιση του τραπεζικού συστήματος.

«Οι αντισυμβατικές πολιτικές όπως η ποσοτική χαλάρωση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε συντονισμό με την υπόλοιπη ομοσπονδιακή κυβέρνηση», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Όσον αφορά τη εποπτεία των τραπεζών, ο Μπέσεντ ζήτησε «ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο» που θα εξουσιοδοτεί άλλες κυβερνητικές αρχές «να ηγούνται της τραπεζικής εποπτείας, αφήνοντας παράλληλα την Fed στην μακροοικονομική εποπτεία, τη ρευστότητα του δανειστή έσχατης ανάγκης και τη νομισματική πολιτική».