Νέες-εξαγορές-στον-ορίζοντα-για-τη-theon

Για την πιθανότητα νέων εξαγορών μίλησε ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, Κρίστιαν Χατζημηνάς, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, η οποία έλαβε χώρα στον απόηχο της ανακοίνωσης των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Συγκεκριμένα, με αφορμή τις πρόσφατες εξαγορές της Kappa Optronics GmbH (KAPPA) και της Harder Digital, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης τέθηκε το ερώτημα για το εάν η εταιρεία σχεδιάζει να προχωρήσει σε περαιτέρω συναλλαγές κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 ή το 2026 ή εάν θα παραμείνει επικεντρωμένη στην ενσωμάτωση και επέκταση των πρόσφατων εξαγορών.

Απαντώντας στο ερώτημα αυτό ο Διευθύνων Σύμβουλος της THEON υπενθύμισε μεταξύ άλλων πως κατά τη διάρκεια της IPO η εταιρεία είχε δηλώσει πως σχεδίαζε να προχωρήσει σε εξαγορές, οι οποίες θα ολοκληρώνονταν σε χρονικό διάστημα 18 μηνών.

«Είμαι πολύ περήφανος γιατί ότι λέμε το κάνουμε», σχολίασε ο κ. Χατζημηνάς, θυμίζοντας ότι η εταιρεία ανακοίνωσε τις τελευταίες της εξαγορές μέσα στον Αύγουστο, εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί.

Σημειώνεται πως στα μέσα Αυγούστου η THEON είχε ανακοινώσει την έναρξη νέων στρατηγικών επενδύσεων και συνεργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος THEON NEXT, με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης τεχνολογικής πλατφόρμας που θα συμβάλλει στην επιτάχυνση ανάπτυξης προηγμένων συστημάτων επόμενης γενιάς για τον στρατιώτη του μέλλοντος, μέσω στοχευμένων επενδυτικών κινήσεων, τεχνολογικών συμπράξεων και πρωτοβουλιών συμπαραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία είχε ανακοινώσει τέσσερις επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη.

Έπειτα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της THEON δήλωσε πως η εταιρεία εξετάζει μερικές εξαγορές, οι οποίες έρχονται αργά, αλλά αναμένεται να ωριμάσουν πριν το τέλος του έτους.

«Πρόκειται για μικρότερες περαιτέρω εξαγορές, όπως υποσχεθήκαμε κατά τη διάρκεια της IPO, αλλά δεν αποκλείουμε και κάποια μεγάλη εξαγορά επίσης», σχολίασε ο ίδιος, τονίζοντας πως αυτό που τους καθοδηγεί είναι οι ανάγκες της εταιρείας.