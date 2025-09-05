Οδ.-Ζώρας:-Το-Πανεπιστήμιο-keele-δημιουργεί-ευκαιρίες-για-brain-regain

«Στο Πανεπιστήμιο Keele έχουμε σε μια εβδομάδα 100 πολύ σοβαρές, ακαδημαϊκά, αιτήσεις βιογραφικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Δημιουργούνται ευκαιρίες για brain retain αλλά και για brain regain», σημείωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου κ. Οδυσσέας Ζώρας σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ.

Μεταξύ άλλων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα:

Ενημέρωσε τους ακροατές ότι το Keele θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στην Ελλάδα με 3 σχολές: Νομική, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας. Τα προπτυχιακά προγράμματα που αναμένεται να λάβουν έγκριση για να ξεκινήσουν από τον Οκτώβριο του 2025 είναι των Σπουδών Νομικής, Σπουδών στην Επιστήμη Διερευνητικής Εγκληματολογίας, Σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία, Σπουδών στην Ψυχολογία με Νευροεπιστήμη και Σπουδών στην Εμβιομηχανική (Αναγεννητική Ιατρική). Όπως τόνισε ο Πρύτανης, πρόκειται για εξαιρετικά σύγχρονο σε προγράμματα σπουδών Πανεπιστήμιο, με γνωστικά αντικείμενα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας και της επιστημονικής γνώσης.

Ανέφερε, ότι η λειτουργία του Keele προσφέρει μία ακόμα επιλογή για σπουδές στην Ελλάδα, σε υποψήφιους φοιτητές που σκέφτονταν τη λύση του εξωτερικού. Επιπλέον, το Keele μπορεί να λειτουργήσει ως πόλος έλξης τόσο για πανεπιστημιακούς – ερευνητές που θέλουν να επιστρέψουν για να διδάξουν στην Ελλάδα, εφόσον υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο ακαδημαϊκής εξέλιξης, όσο και για αλλοδαπούς φοιτητές που θα ενδιαφέρονταν να σπουδάσουν στη χώρα μας, σε διεθνώς αναγνωρισμένα αγγλόφωνα προγράμματα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 100 αιτήσεις βιογραφικών για να έρθουν καθηγητές, που είναι la crème de la crème των ακαδημαϊκών βιογραφικών της χώρας. Είναι και ομότιμοι καθηγητές, είναι και καθηγητές από το εξωτερικό. Υπό αυτήν την έννοια, το Keele δημιουργεί ευκαιρίες για brain retain αλλά και για brain regain».

Διαβεβαίωσε ότι οι κτηριακές υποδομές του Keele στην Αθήνα, οι οποίες βρίσκονται στην τελική φάση ολοκλήρωσης για να παραδοθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, θα είναι υπερσύγχρονες, προσβάσιμες, και απολύτως λειτουργικές και προσαρμοσμένες στο εκπαιδευτικό έργο για το οποίο προορίζονται.

Πρόβλεψε ότι εφόσον τα πρώτα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια δικαιώσουν τις προσδοκίες των φοιτητών, των οικογενειών τους αλλά και ευρύτερα της Πανεπιστημιακής κοινότητας, θα ανοίξει ο δρόμος για την έλευση και άλλων σημαντικών πανεπιστημίων του εξωτερικού αλλά και για τη διεύρυνση της δραστηριότητας όσων παραρτημάτων αδειοδοτήθηκαν.

Τόνισε ότι η τοποθέτηση του στη θέση του Πρύτανη έγινε από το Μητρικό Πανεπιστήμιο, με αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια έπειτα από αξιολόγηση της εμπειρίας του σε διάφορες θέσεις ευθύνης, που μετρά περισσότερα από 30 χρόνια, τόσο στη διοίκηση Πανεπιστημιακών μονάδων αλλά και στη χάραξη πολιτικής. Πρόσθεσε ότι οι όποιες αντιδράσεις στερούνται ακαδημαϊκής βάσης.

Μίλησε για τις διεθνείς τάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες «είναι στην κατεύθυνση της μείωσης των μαθημάτων και του «βομβαρδισμού» γνώσης με παράλληλη έμφαση σε εκπαιδευτικές πρακτικές που βελτιώνουν τις επαγγελματικές δεξιότητες των φοιτητών και τους προετοιμάζουν για το επαγγελματικό τους πεδίο, σε διεθνές επίπεδο».