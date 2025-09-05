Trending
- Η OpenAI μπαίνει στα «χωράφια» του Linkedin – Πλατφόρμα εύρεσης εργασίας με χρήση AI
- Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα
- Σχέδιο στήριξης των αγροτών απέναντι στους δασμούς των ΗΠΑ ζητά από την Κομισιόν ο Δημήτρης Τσιόδρας
- Αυτό είναι το ελληνικό παγωτό που κερδίζει τα διεθνή βραβεία
- ΥΠΕΘΟ: Εντός στόχων ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης – Πώς σχολιάζει τα στοιχεία για το ΑΕΠ
- Οι οικονομικές εξελίξεις της εβδομάδας μέσα από Κουίζ
- Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων
- Δ. Τσιόδρας: Η Κομισιόν πρέπει να έχει συγκεκριμένο σχέδιο συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των αμερικανικών δασμών