Οι πολεμικές απειλές της Ρωσίας κατά της Ευρώπης: Τα tweets του Alexander Dugin

Ο Alexander Dugin, γνωστός και ως “ο εγκέφαλος του Πούτιν” σε ορισμένους κύκλους, είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς Ρώσους φιλοσόφους και γεωπολιτικούς θεωρητικούς της σύγχρονης εποχής. Ιδρυτής του Ευρασιατικού Κινήματος και συγγραφέας βιβλίων όπως το “Foundations of Geopolitics”, ο Dugin προωθεί μια ιδεολογία που βλέπει τη Ρωσία ως ηγέτιδα δύναμη σε έναν πολυπολικό κόσμο, σε αντίθεση με την “παρακμιακή” Δύση. Οι απόψεις του, συχνά ακραίες και εθνικιστικές, έχουν επηρεάσει την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας, ιδιαίτερα μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Στα κοινωνικά δίκτυα, και συγκεκριμένα στο X (πρώην Twitter), ο Dugin χρησιμοποιεί τον λογαριασμό @AGDugin για να διαδίδει τις ιδέες του. Τα tweets του συχνά περιλαμβάνουν προειδοποιήσεις, απειλές και αναλύσεις που αντανακλούν μια επιθετική στάση απέναντι στη Δύση, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε εκτενώς πώς προκύπτουν από τα tweets του απειλές πολέμου από τη Ρωσία κατά της Ευρώπης, βασισμένοι σε πρόσφατες αναρτήσεις του. Αυτές οι δηλώσεις δεν είναι απλώς ρητορικές: έρχονται σε μια εποχή όπου η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης κλιμακώνεται λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, των κυρώσεων και της στήριξης της NATO στην Κίεβο.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ως καταλύτης απειλών

Ο Dugin βλέπει τον πόλεμο στην Ουκρανία όχι ως τοπική σύγκρουση, αλλά ως υπαρξιακή μάχη μεταξύ της “Ευρασιατικής” Ρωσίας και της “Ατλαντικής” Δύσης. Σε πολλά tweets, παρουσιάζει την Ευρώπη ως μαριονέτα των ΗΠΑ, που απειλεί την κυριαρχία της Ρωσίας. Μια από τις πιο άμεσες απειλές εμφανίζεται σε ανάρτηση όπου προειδοποιεί: “Αν έστω και μία ευρωπαϊκή χώρα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, θα κηρύξουμε πόλεμο εναντίον τους αμέσως. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά αυτή τη φορά θα τελειώσουμε τον Πατριωτικό Πόλεμο στο Λονδίνο.” Αυτή η δήλωση, που δημοσιεύτηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, αναφέρεται στον “Πατριωτικό Πόλεμο” – μια ιστορική αναφορά στον Ναπολεόντειο Πόλεμο του 1812 – και υπονοεί ότι η Ρωσία θα επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από την Ουκρανία, φτάνοντας μέχρι τη Βρετανία.

Σε συνέχεια αυτής της ανάρτησης, ο Dugin προσθέτει μια ακόμα πιο προκλητική νότα: “Εν τω μεταξύ, θα εκκαθαρίσουμε όλους τους παράνομους μετανάστες από την εντολή μας – συμμορίες grooming; Θα πυροβοληθούν επί τόπου, χωρίς φασαρία. Κάθε έναν. Και τα βρετανικά κορίτσια θα σπεύσουν να χαιρετίσουν τους ηθικούς, ελαφρώς γκρινιάρηδες Ρώσους στρατιώτες μας. Είστε ελεύθεροι, Βρετανοί. Κάντε ό,τι θέλετε τώρα.” Εδώ, η γλώσσα γίνεται σχεδόν σατιρική, αλλά υπονοεί κατοχή ευρωπαϊκών εδαφών και βίαιη “εκκαθάριση” – μια ρητορική που θυμίζει προπαγάνδα και ενισχύει φόβους για γενικευμένη σύγκρουση.

Αυτές οι απειλές συνδέονται άμεσα με την τρέχουσα κατάσταση: Η Ευρώπη, μέσω χωρών όπως η Γαλλία και η Γερμανία, έχει συζητήσει την αποστολή στρατευμάτων ή προχωρημένων όπλων στην Ουκρανία. Ο Dugin, βλέποντας αυτό ως “κόκκινη γραμμή”, προειδοποιεί για άμεση κήρυξη πολέμου, μετατρέποντας τον πόλεμο στην Ουκρανία σε ευρωπαϊκό.

Πυρηνικές απειλές και η “τελευταία χρονιά της ανθρωπότητας”

Μια άλλη διάσταση των απειλών είναι η πυρηνική. Σε tweet του Δεκεμβρίου 2023, ο Dugin απαριθμεί παγκόσμιες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας εναντίον της συλλογικής Δύσης στην Ουκρανία, και προειδοποιεί: “Τα F-16 που δίνονται από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία μπορεί να προκαλέσουν σε οποιαδήποτε στιγμή ρωσική πυρηνική επίθεση εναντίον των ΗΠΑ (ο Λαβρόφ έχει δηλώσει ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η πτήση F-16 στην Ουκρανία δεν σημαίνει πυρηνική επίθεση εναντίον της Ρωσίας – οπότε θα χτυπήσουμε πρώτοι). Πιθανώς το 2024 θα είναι η τελευταία χρονιά της ανθρώπινης ιστορίας – ποτέ δεν ξέρεις. Καλή Χρονιά!” Αυτή η δήλωση, αν και ειρωνική στο τέλος, υποδηλώνει ότι η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα προληπτικά, εμπλέκοντας την Ευρώπη σε πυρηνικό πόλεμο.

Παρόμοια, σε άλλη ανάρτηση, αναφέρει: “Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Η Ρωσία είναι απειλή. Θα μας επιτεθεί, θα μας κάνει πόλεμο. Η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να το κάνει. Απόφαση: αν η Ρωσία δεν μας επιτεθεί, ας την επιτεθούμε εμείς πρώτοι. Θα απαντήσει, και το fact-checking γίνεται: Η Ρωσία μας επιτίθεται. Η Ουκρανία το έκανε αυτό. Τώρα ο Μακρόν επαναλαμβάνει.” Εδώ, ο Dugin κατηγορεί την Ευρώπη (και συγκεκριμένα τον Μακρόν) ότι προκαλεί πόλεμο, δικαιολογώντας ρωσική αντίδραση.

Η Ευρώπη ως “παρακμιακή” και “κατεχόμενη” από γκλομπαλιστές

Ο Dugin συχνά παρουσιάζει την Ευρώπη ως θύμα “γκλομπαλιστών” – μια συνωμοτική θεωρία όπου φιλελεύθερες ελίτ (όπως ο Στάρμερ, ο Μακρόν και ο Μερτς) προκαλούν μετανάστευση και παρακμή. Σε tweet, γράφει: “Οι Κατοχικές Κυβερνήσεις των Γκλομπαλιστών (GOG) στην Ευρώπη ραγίζουν αλλά κρατούν ακόμα την εξουσία. Μόνο Επανάσταση μπορεί να σώσει την Ευρώπη. Αντι-GOG Επανάσταση.” Αυτό υπονοεί ότι η Ρωσία μπορεί να “απελευθερώσει” την Ευρώπη από αυτές τις ελίτ, δικαιολογώντας επέμβαση.

Σε άλλο: “Η ΕΕ μπορεί σύντομα να ξεκινήσει άμεση εισβολή στην Ουκρανία. Οι γκλομπαλιστές χρειάζονται απελπισμένα να συνεχίσουν την κλιμάκωση πριν έρθει ο Τραμπ. Είναι παγίδα γι’ αυτόν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει σίγουρα και ο Τραμπ θα είναι όμηρος της φιλελεύθερης συμμορίας και πλήρους κλίμακας πολέμου.” Εδώ, προβλέπει ευρωπαϊκή εισβολή στην Ουκρανία, που θα οδηγήσει σε “πλήρους κλίμακας πόλεμο” με τη Ρωσία.

Ακόμα, κατηγορεί την Ευρώπη για “αυτοκτονία” μέσω κυρώσεων: “Οι αντι-ρωσικές κυρώσεις αρχίζουν να εξαντλούν την ευρωπαϊκή οικονομία. Η Λε Πεν, στη συζήτησή της με τον Μακρόν, σωστά τις αποκάλεσε ‘χαρακίρι’ για τη γαλλική οικονομία.” Αυτό ενισχύει την εικόνα μιας αδύναμης Ευρώπης, ευάλωτης σε ρωσική επίθεση.

Οι συνέπειες: Κίνδυνος κλιμάκωσης και διεθνής αντίδραση

Οι απειλές του Dugin δεν είναι απομονωμένες: Αντανακλούν επίσημες ρωσικές δηλώσεις, όπως αυτές του Λαβρόφ για πυρηνικά. Σύμφωνα με αναλυτές, τέτοιες δηλώσεις στοχεύουν να αποθαρρύνουν ευρωπαϊκή στήριξη στην Ουκρανία, δημιουργώντας φόβο. Ωστόσο, αυξάνουν τον κίνδυνο λάθους υπολογισμού, ειδικά με πυρηνικές απειλές.

Η Ευρώπη έχει αντιδράσει με ενίσχυση της NATO και κυρώσεις, αλλά χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία δείχνουν διχασμό. Ο Dugin εκμεταλλεύεται αυτό, γράφοντας: “Υποτιμώ ίσως την τρέλα των φιλελεύθερων της ΕΕ, αλλά φαίνεται ότι είναι εξαντλημένοι και δεν έχουν πραγματική βούληση να πάνε σε πόλεμο με τη Ρωσία.”

Συμπέρασμα: Ρητορική ή Πραγματική Απειλή;

Τα tweets του Dugin αποκαλύπτουν μια Ρωσία που βλέπει την Ευρώπη ως εχθρό σε υπαρξιακό πόλεμο. Από άμεσες απειλές πολέμου μέχρι πυρηνικές προειδοποιήσεις, οι δηλώσεις του ενισχύουν την ένταση, αντανακλώντας ευρύτερη ρωσική προπαγάνδα. Ενώ ορισμένοι τις βλέπουν ως μπλόφα, η ιστορία δείχνει ότι τέτοια ρητορική μπορεί να οδηγήσει σε πράξεις. Σε έναν κόσμο όπου η γεωπολιτική αλλάζει ραγδαία, η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση, προωθώντας διάλογο αλλά και άμυνα. Η ειρήνη εξαρτάται από την αποκλιμάκωση, όχι από απειλές.