ΟΟΣΑ: Αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα: Βελτιώσεις σε υγεία και οικονομική ευημερία, αλλά μεγάλες προκλήσεις σε πίεση χρόνου

Σε μια εποχή όπου η αυτοαπασχόληση αποτελεί όλο και πιο συχνή επιλογή για πολλούς Ευρωπαίους, η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD) με τίτλο “The Job Quality of Self-Employment in Europe: A Longitudinal Perspective” ρίχνει φως στις τάσεις και τις διακυμάνσεις της ποιότητας εργασίας για τους αυτοαπασχολούμενους σε 28 ευρωπαϊκές χώρες από το 1995 έως το 2021. Η μελέτη βασίζεται σε δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Έρευνα Συνθηκών Εργασίας και Διαβίωσης (European Working Conditions Survey), αναλύοντας τρεις βασικές διαστάσεις της ποιότητας εργασίας σύμφωνα με το Πλαίσιο Ποιότητας Εργασίας του ΟΟΣΑ: την ποιότητα των αποδοχών, την ασφάλεια στην αγορά εργασίας και την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος.

Η έκθεση επεκτείνει προηγούμενη έρευνα του ΟΟΣΑ (2022), προσθέτοντας 13 νέες χώρες-μέλη της ΕΕ (EU13) και ενημερώνοντας τα δεδομένα μέχρι το 2021, ενώ προσθέτει νέες διαστάσεις όπως η κοινωνική περιβάλλον και η αυτονομία στην εργασία. Στόχος είναι να παρέχει insights για πολιτικές επιχειρηματικότητας που θα βελτιώσουν την ποιότητα της αυτοαπασχόλησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάκριση μεταξύ αυτοαπασχολούμενων με υπαλλήλους και μοναχικών αυτοαπασχολούμενων (own-account workers), καθώς και σε δημογραφικούς και κλαδικούς παράγοντες.

Στην Ελλάδα, όπου η αυτοαπασχόληση παραμένει υψηλή (23% το 2021, η υψηλότερη στην EU15), η έκθεση αποκαλύπτει μικτές τάσεις: βελτιώσεις σε υγεία και ασφάλεια, οικονομική ευημερία και ασφάλεια εργασίας, αλλά σημαντική αύξηση της πίεσης χρόνου και επιδείνωση της ποιότητας ωραρίου. Ας δούμε αναλυτικά τα ευρήματα, με έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα.

Κύρια Ευρήματα για την Ευρώπη

Η αυτοαπασχόληση στην Ευρώπη παραμένει σταθερή γύρω στο 13% του εργατικού δυναμικού, με τους μοναχικούς αυτοαπασχολούμενους να αποτελούν το 62%. Ωστόσο, οι τάσεις διαφέρουν: αύξηση σε βόρειες χώρες όπως Ολλανδία και Γαλλία, μείωση σε νότιες όπως Πορτογαλία, Ελλάδα και Ισπανία.

Στην ποιότητα εργασίας, παρατηρούνται μικτές εξελίξεις:

Υγεία και Ασφάλεια : Μικτή εικόνα, με βελτιώσεις σε Ελλάδα, Κύπρο και Πολωνία, αλλά επιδείνωση σε Βέλγιο και Δανία.

: Μικτή εικόνα, με βελτιώσεις σε Ελλάδα, Κύπρο και Πολωνία, αλλά επιδείνωση σε Βέλγιο και Δανία. Απουσία Πίεσης Χρόνου : Γενική επιδείνωση σε όλες τις χώρες, αντανακλώντας πιο απαιτητικές συνθήκες.

: Γενική επιδείνωση σε όλες τις χώρες, αντανακλώντας πιο απαιτητικές συνθήκες. Ποιότητα Ωραρίου : Μικτές τάσεις, με βελτιώσεις σε ορισμένες χώρες και επιδεινώσεις σε άλλες.

: Μικτές τάσεις, με βελτιώσεις σε ορισμένες χώρες και επιδεινώσεις σε άλλες. Κοινωνικό Περιβάλλον : Σημαντικές βελτιώσεις σε όλες τις χώρες, με μεγαλύτερη υποστήριξη από συναδέλφους και μείωση ανεπιθύμητων σεξουαλικών προσεγγίσεων.

: Σημαντικές βελτιώσεις σε όλες τις χώρες, με μεγαλύτερη υποστήριξη από συναδέλφους και μείωση ανεπιθύμητων σεξουαλικών προσεγγίσεων. Αυτονομία Εργασίας : Ισχυρό πλεονέκτημα της αυτοαπασχόλησης, με αύξηση σε πολλές χώρες όπως Κροατία, Πολωνία και Σλοβενία.

: Ισχυρό πλεονέκτημα της αυτοαπασχόλησης, με αύξηση σε πολλές χώρες όπως Κροατία, Πολωνία και Σλοβενία. Ασφάλεια Εργασίας : Μικτές αλλαγές, με βελτιώσεις σε Ιρλανδία και Λετονία, επιδεινώσεις σε Ελλάδα και Πολωνία (από 2010-2021).

: Μικτές αλλαγές, με βελτιώσεις σε Ιρλανδία και Λετονία, επιδεινώσεις σε Ελλάδα και Πολωνία (από 2010-2021). Οικονομική Ευημερία: Βελτίωση από 2005-2021, ισχυρότερη στις EU13.

Σε σύγκριση με μισθωτούς, οι αυτοαπασχολούμενοι με υπαλλήλους έχουν καλύτερη αυτονομία και οικονομική ευημερία, αλλά χειρότερη υγεία, πίεση και ωράριο. Οι μοναχικοί έχουν χειρότερα αποτελέσματα συνολικά, εκτός από πίεση και αυτονομία.

Η πανδημία COVID-19 είχε άνισες επιπτώσεις: βελτίωση οικονομικής ευημερίας, αλλά επιδείνωση πίεσης χρόνου και ωραρίου, ιδιαίτερα σε γυναίκες, ηλικιωμένους και χαμηλής μόρφωσης.

Η ποιότητα αυτοαπασχόλησης επηρεάζεται από οικονομικό περιβάλλον (υψηλότερο ΑΕΠ/κεφαλή βελτιώνει ευημερία), διακυβέρνηση και επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Εστίαση στην Ελλάδα: Τάσεις και Προκλήσεις

Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως μία από τις χώρες με την υψηλότερη αυτοαπασχόληση στην EU15, φτάνοντας το 23% το 2021 (από 28% το 1998), με τους μοναχικούς να αποτελούν το 74% (17% του εργατικού δυναμικού). Η μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες από 1998-2021 οφείλεται κυρίως σε μείωση μοναχικών, αντανακλώντας οικονομικές πιέσεις και μετάβαση σε μισθωτή εργασία.

Ποιότητα Εργασιακού Περιβάλλοντος

Υγεία και Ασφάλεια : Σημαντική βελτίωση από 61% το 1995 σε 75% το 2021 (+14 μονάδες), μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Το 2021, η Ελλάδα ξεπέρασε τον μέσο όρο EU15 (70%), αντίθετα με χώρες όπως Φινλανδία (58%) και Ιρλανδία (59%). Αυτό δείχνει καλύτερη προσαρμογή σε κινδύνους, πιθανώς λόγω βελτιώσεων σε κανονισμούς.

: Σημαντική βελτίωση από 61% το 1995 σε 75% το 2021 (+14 μονάδες), μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Το 2021, η Ελλάδα ξεπέρασε τον μέσο όρο EU15 (70%), αντίθετα με χώρες όπως Φινλανδία (58%) και Ιρλανδία (59%). Αυτό δείχνει καλύτερη προσαρμογή σε κινδύνους, πιθανώς λόγω βελτιώσεων σε κανονισμούς. Απουσία Πίεσης Χρόνου : Δραματική επιδείνωση από 42% το 1995 σε 11% το 2021 (-32 μονάδες), η χειρότερη στην EU15 μαζί με Ιταλία (-39). Το 2021, η Ελλάδα είχε το χαμηλότερο σκορ (11%), αντανακλώντας έντονες πιέσεις από οικονομική κρίση και ανταγωνισμό.

: Δραματική επιδείνωση από 42% το 1995 σε 11% το 2021 (-32 μονάδες), η χειρότερη στην EU15 μαζί με Ιταλία (-39). Το 2021, η Ελλάδα είχε το χαμηλότερο σκορ (11%), αντανακλώντας έντονες πιέσεις από οικονομική κρίση και ανταγωνισμό. Ποιότητα Ωραρίου : Επιδείνωση από 59% το 1995 σε 49% το 2021 (-10 μονάδες), το χαμηλότερο στην EU15 μαζί με Ιρλανδία και Βέλγιο. Περιλαμβάνει μακριές εβδομάδες και νυχτερινή εργασία.

: Επιδείνωση από 59% το 1995 σε 49% το 2021 (-10 μονάδες), το χαμηλότερο στην EU15 μαζί με Ιρλανδία και Βέλγιο. Περιλαμβάνει μακριές εβδομάδες και νυχτερινή εργασία. Κοινωνικό Περιβάλλον : Επιδείνωση από 90% το 1995 σε 96% το 2021 (+6 μονάδες), αλλά χαμηλότερο από μέσο EU15 (97%). Λιγότερη υποστήριξη και περισσότερα περιστατικά ανεπιθύμητων προσεγγίσεων.

: Επιδείνωση από 90% το 1995 σε 96% το 2021 (+6 μονάδες), αλλά χαμηλότερο από μέσο EU15 (97%). Λιγότερη υποστήριξη και περισσότερα περιστατικά ανεπιθύμητων προσεγγίσεων. Αυτονομία Εργασίας: Βελτίωση από 84% το 1995 σε 90% το 2021 (+6 μονάδες), κοντά στον μέσο EU15 (94%). Παραμένει δυνατό σημείο.

Ασφάλεια Εργασίας και Οικονομική Ευημερία

Ασφάλεια Εργασίας : Από 79% το 2010 σε 68% το 2021 (-11 μονάδες), μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις μαζί με Πολωνία. Το 2021, η Ελλάδα είχε χαμηλό σκορ (68%), κοντά σε Ισπανία (64%).

: Από 79% το 2010 σε 68% το 2021 (-11 μονάδες), μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις μαζί με Πολωνία. Το 2021, η Ελλάδα είχε χαμηλό σκορ (68%), κοντά σε Ισπανία (64%). Οικονομική Ευημερία: Σημαντική βελτίωση από 11% το 2010 σε 30% το 2021 (+19 μονάδες), αλλά παραμένει χαμηλή (μέσος EU15: 56%). Δείχνει ανάκαμψη μετά την κρίση, αλλά ακόμα προβλήματα σε εισοδήματα.

Επιπτώσεις COVID-19 (2015-2021)

Η Ελλάδα είδε +13 μονάδες σε υγεία/ασφάλεια, +12 σε ασφάλεια εργασίας και +26 σε οικονομική ευημερία, αλλά -17 σε απουσία πίεσης χρόνου και -16 σε ποιότητα ωραρίου. Οι γυναίκες και χαμηλής μόρφωσης αντιμετώπισαν μεγαλύτερες προκλήσεις.

Δημογραφικοί και Κλαδικοί Παράγοντες

Στην Ελλάδα, γυναίκες αναφέρουν καλύτερη υγεία/ασφάλεια και ωράριο, αλλά χειρότερη οικονομική ευημερία. Νεότεροι έχουν λιγότερη πίεση, αλλά χαμηλότερη αυτονομία. Υψηλής μόρφωσης έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Σε κλάδους, γνώσης-εντατικοί (χρηματοοικονομικά) προσφέρουν καλύτερη ποιότητα, ενώ γεωργία και χειρωνακτικά χειρότερη.

Σύγκριση με Μισθωτούς: Οι μοναχικοί στην Ελλάδα έχουν χειρότερα από μισθωτούς σε υγεία, οικονομική ευημερία, αλλά καλύτερα σε πίεση και αυτονομία.

Συγκρίσεις με Άλλες Χώρες

Η Ελλάδα ξεχωρίζει για υψηλή αυτοαπασχόληση όπως Ιταλία (18%) και Πορτογαλία (12%), αλλά με μεγαλύτερη επιδείνωση σε πίεση χρόνου από Βέλγιο (-22) και Γαλλία (-17). Σε οικονομική ευημερία, βελτίωση παρόμοια με Ισπανία (+26), αλλά χαμηλότερο επίπεδο από Γερμανία (72%).

Πολιτικές Συστάσεις

Η έκθεση προτείνει πολιτικές βελτίωσης επιχειρηματικού περιβάλλοντος: καλύτερη πρόσβαση σε αγορές, υποστήριξη από κυβέρνηση, βελτίωση υποδομών. Για Ελλάδα, εστίαση σε μείωση πίεσης (π.χ. ευέλικτα ωράρια), ενίσχυση κοινωνικής προστασίας για μοναχικούς και προώθηση ψηφιακών πλατφορμών με δικαιώματα.

Συμπέρασμα

Η αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα προσφέρει αυτονομία, αλλά συνοδεύεται από προκλήσεις όπως πίεση χρόνου και οικονομική ανασφάλεια. Η έκθεση του ΟΟΣΑ καλεί για πολιτικές που θα κάνουν την αυτοαπασχόληση πιο βιώσιμη, ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Με σωστές παρεμβάσεις, μπορεί να γίνει κινητήριος δύναμη ανάπτυξης.