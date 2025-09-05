Ο Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με μειώσεις φόρων στη βαλίτσα του – Προτεραιότητα οι οικογένειες με παιδιά

Οι προετοιμασίες του κυβερνητικού επιτελείου λαμβάνουν τέλος και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανηφορίζει για τη Θεσσαλονίκη και τη ΔΕΘ με το πακέτο ελαφρύνσεων και φορολογικών μειώσεων περίπου 1,7 δισ. στις αποσκευές του.

Ο πρωθυπουργός χθες είχε τις τελευταίες συσκέψεις με τους συνεργάτες του, εστιάζοντας περισσότερο στην προετοιμασία για τη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής, ενώ έχει σχηματοποιήσει και τον βασικό καμβά της ομιλίας του, η οποία δεν θα είναι απλά μια παράθεση σποραδικών και «μικρών», επιμέρους μέτρων. Αντίθετα, η ομιλία του θα διαπνέεται από μια ενιαία λογική ότι η ανάπτυξη πρέπει να περνά στην κοινωνία, υπέρ των παραγωγικών στρωμάτων και ιδίως των οικογενειών με παιδιά.

Χωρίς ιδιαίτερες «φανφάρες» και με δεδομένο το «απαγορευτικό» για πάρτι και κομματικές εκδηλώσεις διασκέδασης, ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει σήμερα το απόγευμα το παρών σε εκδήλωση του υπουργείου Παιδείας στο «Βελλίδειο» με κεντρικό θέμα το ΑΙ στην εκπαίδευση και τη συμμετοχή της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, κορυφαίου στελέχους της εταιρίας Open AI, του Αντώνη Παπαδημητρίου από το Ίδρυμα Ωνάσης, ενός δασκάλου και μιας μαθήτριας. Και αμέσως μετά θα κάνει ένα πέρασμα από το παραδοσιακό «κάλεσμα» του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στους δημοσιογράφους, στο Electra Palace της πλατείας Αριστοτέλους.

Όσο προσεγγίζουμε την ομιλία του πρωθυπουργού, ξεκαθαρίζει παράλληλα και το περίγραμμα των μέτρων που διαπνέεται, κατά τις πληροφορίες, από τη λογική του «γαλλικού μοντέλου» φορολόγησης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι διαφορετικά θα φορολογούνται οικογένειες χωρίς παιδιά και διαφορετικά οικογένειες με παιδιά, ανάλογα με το πόσα παιδιά έχουν.

Όπως εδώ και καιρό έχει αναφέρει το thetimes|-.gr, τα παιδιά θα πάψουν να αποτελούν τεκμήριο και θα αποτελούν αφορμή μείωσης φόρου. Βεβαίως, μειώσεις φόρων θα υπάρξουν συνολικά για τους φορολογούμενους, με την εισαγωγή και νέων κλιμάκων και διεύρυνσης των ποσών, στα οποία οι κλίμακες εφαρμόζονται. Απλώς, οι μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι οι γονείς και ιδιαίτερα οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι. Παράλληλα, θετικά μέτρα αναμένονται και για τους συνταξιούχους με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τους ενστόλους, με τη δεύτερη κατά σειρά μισθολογική αύξηση συνδυαστικά με τις αλλαγές στη φορολογία.

Κλείνει ο κύκλος των περιοδειών

Σήμερα, παράλληλα, ολοκληρώνεται και ο κύκλος των επισκέψεων «γαλάζιων» κομματικών κλιμακίων σε νομούς της Βορείου Ελλάδος, ενώ θα λάβουν χώρα και δύο θεματικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη που συμμετείχαν στα κλιμάκια, το κλίμα που εισέπραξαν περιείχε προβληματισμό, κυρίως για την ακρίβεια και το κόστος ζωής, πουθενά όμως η συζήτηση δεν ξέφυγε. Αντιθέτως, σε ορισμένες περιπτώσεις η σύνθεση των κλιμακίων, με αρκετούς υπουργούς, υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς έδωσε αφορμή στους τοπικούς φορείς να θέσουν πληθώρα ζητημάτων που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες και πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Πλέον, η μπάλα περνά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου θα κάνει και την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ, πριν αποσυρθεί για λίγες ώρες μέχρι να επανέλθει από το βήμα του Βελλιδείου Συνεδριακού Κέντρου. Ήδη, τα επιτελικά στελέχη της ΝΔ έχουν επιμεληθεί της… ταξιθεσίας, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται αρκετές παρουσίες και πηγαδάκια που θα στηθούν.