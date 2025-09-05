Ο-σχεδιασμός-τριετίας-της-ideal-holdings,-ποιες-εξαγορές-εξετάζει

Στη στρατηγική που θα ακολουθήσει η Ideal Holdings μέσα στην επόμενη τριετία αναφέρθηκε ο πρόεδρος της εισηγμένης εταιρείας Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, στο πλαίσιο του conference call που δόθηκε για την παρουσίαση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων του ομίλου.

Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου αρχικά αναφέρθηκε στις αναμενόμενες φετινές επιδόσεις των επενδύσεων του ομίλου και ειδικότερα εκτίμησε:

Για τα Αττικά Πολυκαταστήματα , κύκλο εργασιών κοντά στα 240 εκατ. ευρώ, EBITDA πάνω από 27 εκατ. και προ φόρων κέρδη 20 εκατ. ευρώ.

, κύκλο εργασιών κοντά στα 240 εκατ. ευρώ, EBITDA πάνω από 27 εκατ. και προ φόρων κέρδη 20 εκατ. ευρώ. Για τον κλάδο πληροφορικής, κύκλο εργασιών κοντά στα 110 εκατ. ευρώ, EBITDA περίπου 15 εκατ. και προ φόρων κέρδη 13 εκατ. ευρώ.

κύκλο εργασιών κοντά στα 110 εκατ. ευρώ, EBITDA περίπου 15 εκατ. και προ φόρων κέρδη 13 εκατ. ευρώ. Για την Μπάρμπα Στάθης, κύκλο εργασιών κοντά στα 130 εκατ. ευρώ, EBITDA περίπου 15 εκατ. και προ φόρων κέρδη 8 εκατ. ευρώ.

κύκλο εργασιών κοντά στα 130 εκατ. ευρώ, EBITDA περίπου 15 εκατ. και προ φόρων κέρδη 8 εκατ. ευρώ. Για τον κλάδο ηλεκτρονικών-ηλεκτρικών συσκευών 35-40 εκατ. ευρώ και EBITDA κοντά στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Από τα προηγούμενα προκύπτουν συνολικά μεγέθη περίπου 500 εκατ. ευρώ σε ότι αφορά τον κύκλο εργασιών, γύρω στα 57 εκατ. EBITDA και πάνω από 40 εκατ. ευρώ προ φόρων κέρδη.

«Στρατηγική μας είναι μέσα στην επόμενη τριετία να μοιράζουμε στους μετόχους μας το 40%-50% των κερδών μας μετά τη φορολογία» σημείωσε ο πρόεδρος της Ideal αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετες χρηματικές διανομές, σε περίπτωση μερικής ή συνολικής πώλησης κάποιων θυγατρικών.

Αναφέρθηκε μάλιστα ενδεικτικά στην περίπτωση του δεύτερου μέρους της συμφωνίας με την OHA, με τον ξένο οίκο να έχει δηλώσει πως είναι διατεθειμένος να καταβάλει επιπλέον 41 εκατ. ευρώ για την απόκτηση ενός ακόμη 10% των επενδύσεων της Ideal.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί φέτος, οπότε κατά τους πρώτους μήνες της επόμενης χρονιάς θα εξεταστεί το κατά πόσο θα προκύψει ενδεχομένως κάποια επιπλέον χρηματική διανομή.

Πέραν αυτών, ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε και στα σχέδια νέων εξαγορών (υπενθυμίζοντας πόσο αποδοτικές ήταν οι επενδυτικές κινήσεις των τελευταίων ετών και το πόσο μεγάλες χρηματικές διανομές δόθηκαν στους μετόχους), σημειώνοντας πως υπάρχει σημαντική δύναμη πυρός, καθώς στο τέλος του έτους ο καθαρός δανεισμός του ομίλου θα υπολείπεται των είκοσι εκατ. ευρώ (ιδιαίτερα χαμηλός σε σύγκριση με το EBITDA), πέρα από τα 41 εκατ. ευρώ που θα εισρεύσουν από την ΟΗΑ και πέραν των ποσών που θα μπορούσαν να αντληθούν από άλλες πηγές.

Ειδικότερα, για τις εξαγορές αναφέρθηκε ότι:

Δεν σχεδιάζεται κάποια κίνηση στο μέτωπο των λιανικών πωλήσεων.

Στο χώρο της πληροφορικής θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες επιλεκτικές κινήσεις.

θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες επιλεκτικές κινήσεις. Στο χώρο των τροφίμων εξετάζονται μόνο περιπτώσεις που είναι συμπληρωματικές και σχετίζονται με την ανάπτυξη της Μπάρμπα Στάθης και τίποτε περισσότερο. Μάλιστα, διαψεύσθηκε κατηγορηματικά ότι υπάρχει ενδιαφέρον για εταιρεία του ομίλου CVC, καθώς δεν ενδιαφέρει την Ideal κάτι τέτοιο και ποτέ δεν συζήτησε με τα στελέχη του αμερικανικού ομίλου, πλην της περίπτωσης της Μπάρμπα Στάθης.

εξετάζονται μόνο περιπτώσεις που είναι συμπληρωματικές και σχετίζονται με την ανάπτυξη της Μπάρμπα Στάθης και τίποτε περισσότερο. Μάλιστα, διαψεύσθηκε κατηγορηματικά ότι υπάρχει ενδιαφέρον για εταιρεία του ομίλου CVC, καθώς δεν ενδιαφέρει την Ideal κάτι τέτοιο και ποτέ δεν συζήτησε με τα στελέχη του αμερικανικού ομίλου, πλην της περίπτωσης της Μπάρμπα Στάθης. Ενδιαφέρον υπάρχει για διερεύνηση πιθανών deals στο χώρο της βιομηχανίας.

Κριτήρια μιας εξαγοράς είναι η επίτευξη εσωτερικού βαθμού αποδοτικότητας (IRR) τουλάχιστον 15%, ή η δυνατότητα μελλοντικής πώλησης σε διπλάσιο τίμημα.

Είναι προφανές, ότι κάθε μια από τις θυγατρικές της Ideal θα συνεχίσει να υλοποιεί το δικό της επενδυτικό πρόγραμμα.