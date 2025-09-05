Ο-Τραμπ-μετονομάζει-το-υπουργείο-Άμυνας-σε-υπουργείο-Πολέμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει εντός της ημέρας εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο το υπουργείο Άμυνας θα αποκτήσει επίσης τον τίτλο υπουργείο Πολέμου, όπως υποσχέθηκε πρόσφατα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο Λευκός Οίκος.

Το διάταγμα του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ σκοπό έχει να «αποκατασταθεί η ιστορική ονομασία του υπουργείου Πολέμου» και προβλέπει να ληφθούν μέτρα για αυτό, διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος.

Η επιστροφή στην παλαιά ονομασία για το μεγαλύτερο υπουργείο των ΗΠΑ θα χρειαζόταν τυπικά έγκριση από το Κογκρέσο

Το Υπουργείο Πολέμου ιδρύθηκε από τον Τζορτζ Ουάσινγκτον, αλλά μετονομάστηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πόσο θα κοστίσει μια μόνιμη ανανέωση της επωνυμίας, αλλά τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναμένουν ένα κόστος δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αναμόρφωση εκατοντάδων οργανισμών, εμβλημάτων, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στολών και άλλων, ενδεχομένως παρεμποδίζοντας τις προσπάθειες του Πενταγώνου να μειώσει τις δαπάνες και τη σπατάλη.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα διατυπώσει την ιδέα της αλλαγής ονόματος, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν «μια απίστευτη ιστορία νίκης» και στους δύο παγκόσμιους πολέμους με το προηγούμενο όνομα.

Εξέφρασε επίσης αισιοδοξία ότι οι νομοθέτες θα υποστηρίξουν μια τέτοια αλλαγή.

«Είμαι βέβαιος ότι το Κογκρέσο θα συμφωνήσει», δήλωσε ο πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα.

Οι Τραμπ και Χέγκσεθ έχουν επιδιώξει να επαναπροσδιορίσουν την εστίαση του υπουργείου στις «πολεμικές μάχες» και στο «ήθος του πολεμιστή».

Έχουν υποστηρίξει ότι το τμήμα έχει επικεντρωθεί υπερβολικά σε προγράμματα ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης και σε «woke ιδεολογία».

