ΠΑΣΟΚ:-Παρουσιάζει-τις-«12-πληγές-της-Δικαιοσύνης»

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το ραντεβού των 12 σήμερα στη Χαριλάου Τρικούπη έχει ως θεματική τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στους τομείς της Δικαιοσύνης, των Θεσμών και της Δημόσιας Διοίκησης. Η Ευαγγελία Λιακούλη,ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Χρήστος Κακλαμάνης, η Κωνσταντίνα Γεωργάκη και ο Παναγιώτης Βλάχος θα αναδείξουν την αποτυχία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη στην ποιότητα της Δημοκρατίας και των Θεσμών.

Οι βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα υπενθυμίσουν τις εξαγγελίες της ΝΔ το 2019 και τις προγραμματικές δηλώσεις και θα επιχειρήσουν να αποδομήσουν το αφήγημα αναδεικνύοντας τη θέση στην οποία βρίσκεται η χώρα σήμερα σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν, η διαφάνεια που όπως επισημαίνουν από την «πράσινη» παράταξη μετατράπηκε σε συγκάλυψη,το ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών, αλλά και οι υποδομές των δικαστηρίων θα βρίσκονται στο μενού της σημερινής παρουσίασης του ΠΑΣΟΚ.

Βέβαια, η συζήτηση μοιραία θα περιστραφεί και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στους τακτικισμούς της κυβέρνησης γύρω από την προανακριτική για τους πρώην υπουργούς που έμεινε στο συρτάρι μετά από μεθοδεύσεις όπως καταγγέλλει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με τη σημερινή συνέντευξη τύπου για τη Μαύρη Βίβλο για τη Δικαιοσύνη, ολοκληρώνεται ο κύκλος των παρουσιάσεων των κακώς κειμένων της κυβέρνησης και το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές για την ανάδειξη της θετικής ατζέντας του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.

Ήδη βουλευτές ενημερώνονται για τις εξορμήσεις που θα πραγματοποιήσουν την επόμενη εβδομάδα στη Βόρεια Ελλάδα, στρώνοντας το έδαφος για την ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελλίδειο το Σαββατοκύριακο 13-14 Σεπτεμβρίου.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου: Το ΠΑΣΟΚ ζητά ενημέρωση

Στο ευαίσθητο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου του κόμματος, ζητώντας ενημέρωση του πολιτικού κόσμου μετά και τις εξελίξεις και τη διαφαινόμενη εμπλοκή του έργου.

«Άρα αυτό δεν μπορεί η κυβέρνηση πια να το αντιμετωπίζει με υπεκφυγές και με αμφιθυμία διότι αυτό αποκρύπτει και μια αδυναμία υπεράσπισης εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Οφείλει λοιπόν η κυβέρνηση άμεσα να ενημερώσει και της το ζητάμε από το βήμα αυτό, τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία για την πραγματική κατάσταση το χρονοδιάγραμμα και τις αληθινές προοπτικές υλοποίησης του έργου» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.