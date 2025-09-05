Close Menu
    Saturday, September 6

    Πηγές Χαριλάου Τρικούπη για ομιλία Τσίπρα: Rebranding με copy paste από δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ

    Πολιτική
    Με ένα δηκτικό σχόλιο στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα ότι στο πλαίσιο του «rebranding» της πολιτικής του αντέγραψε ατάκες από παλαιότερα δελτία Τύπου του κόμματος.

    «Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου» σημειώνουν.

    - sofokleous10.gr

