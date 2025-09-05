Πηγές-Χαριλάου-Τρικούπη-για-ομιλία-Τσίπρα:-rebranding-με-copy-paste-από-δελτία-Τύπου-του-ΠΑΣΟΚ

Με ένα δηκτικό σχόλιο στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα ότι στο πλαίσιο του «rebranding» της πολιτικής του αντέγραψε ατάκες από παλαιότερα δελτία Τύπου του κόμματος.
«Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου» σημειώνουν.
