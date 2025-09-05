Πιο κοντά στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο της ιστορίας – Η Tesla προτείνει απολαβές 1 τρισ. για τον Έλον Μασκ

Ένα πακέτο-μαμούθ για τον Έλον Μασκ συνδεόμενο όμως με στόχους άκρως φιλόδοξους για την Tesla: από κεφαλαιοποίηση 8,5 τρισ. δολαρίων έως 20 εκατ. ηλεκτρικά οχήματα, 1 εκατ. ρομποταξί και 1 εκατ. ανθρωποειδή. Ο δρόμος προς το τρισεκατομμύριο περνά μέσα από την πιο ριψοκίνδυνη συμφωνία αμοιβής στην ιστορία των αγορών.

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla έφερε στους μετόχους πρόταση για το πιο φιλόδοξο πακέτο αμοιβής που έχει δοκιμαστεί ποτέ: απολαβές αξίας έως 1 τρισ. δολαρίων για τον CEO Έλον Μασκ μέσα στην επόμενη δεκαετία, αν η εταιρεία πετύχει μια σειρά από γιγαντιαίους στόχους.

Σύμφωνα με την πρόταση, ο Μασκ δεν θα λάβει μισθό ή μπόνους· αντ’ αυτού θα εξασφαλίζει πακέτα μετοχών σε δόσεις, κάθε φορά που η Tesla θα υπερβαίνει μια κλίμακα κεφαλαιοποίησης και ταυτόχρονα θα πιάνει συγκεκριμένα επιχειρηματικά και οικονομικά ορόσημα. Ο τελικός στόχος: κεφαλαιοποίηση 8,5 τρισ. δολαρίων – σχεδόν διπλάσια της Nvidia, σήμερα κορυφαίας εισηγμένης στον κόσμο.

Από το 1 στα 8,5 τρισ. δολ.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο που κατατέθηκε την Παρασκευή, ο Μασκ θα λάβει τμηματικές μετοχές καθώς η Tesla πετυχαίνει μια σειρά από στόχους.

Ο μέγιστος στόχος είναι η αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της στα 8,5 τρισ. δολάρια – από περίπου 1 τρισ. σήμερα. Σε αυτό το επίπεδο, το μερίδιο 12% που προβλέπεται για τον Μασκ θα ξεπερνούσε το 1 τρισ. δολάρια.

Η πρόεδρος της Tesla, Ρόμπιν Ντένχολμ, υπογράμμισε: «Η διατήρηση και η παρακίνηση του Έλον είναι θεμελιώδης για να γίνει η Tesla η πιο πολύτιμη εταιρεία στην ιστορία». Αν επιτευχθούν όλοι οι στόχοι, το μερίδιο του Μασκ θα φτάσει στο 29%, αυξάνοντας θεαματικά και τη δύναμη ψήφου του.

Οδικός χάρτης

Πέρα από τη χρηματιστηριακή αξία, το σχέδιο συνδέεται με:

20 εκατ. οχήματα Tesla σε κυκλοφορία,

1 εκατ. ρομπότ και 1 εκατ. ρομποταξί σε εμπορική χρήση,

10 εκατ. συνδρομητές στην υπηρεσία Full Self Driving.

Ο πιο φιλόδοξος οικονομικός στόχος είναι τα 400 δισ. δολάρια EBITDA, όταν το 2024 η Tesla πέτυχε μόλις 16,6 δισ.

AI και xAI στο κάδρο

Στην ίδια συνεδρίαση των μετόχων (6 Νοεμβρίου), θα τεθεί και πρόταση για επένδυση της Tesla στην xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ. Ήδη η SpaceX έχει δεσμευθεί για επένδυση 2 δισ. δολαρίων. Ο ίδιος ο Μασκ είχε δηλώσει στο X: «Αν ήταν στο χέρι μου, η Tesla θα είχε επενδύσει στην xAI εδώ και καιρό».

Το προηγούμενο πακέτο αμοιβής του 2018 (55 δισ. δολ.) ακυρώθηκε από δικαστήριο του Ντελάγουερ για έλλειψη διαφάνειας. Έκτοτε ο Μασκ διοικεί χωρίς τυπικό συμβόλαιο αποζημίωσης, αν και τον περασμένο μήνα εγκρίθηκε βραχυπρόθεσμο πακέτο μετοχών αξίας 23,7 δισ. δολ.

Μετόχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για το κατά πόσο ο Μασκ παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στην Tesla, καθώς τα τελευταία χρόνια αφιερώνει χρόνο σε Twitter/X, SpaceX, Neuralink και πολιτικές παρεμβάσεις. Η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ –από στενή έως τεταμένη– τροφοδοτεί επιπλέον συζητήσεις.

Το διακύβευμα είναι σαφές: η Tesla καλεί τους μετόχους να «ποντάρουν» στον άνθρωπο που τη μετέτρεψε σε παγκόσμιο σύμβολο καινοτομίας, αλλά και να δεχθούν το ρίσκο ενός σχεδίου που απαιτεί άλμα πολλών τρισεκατομμυρίων.