Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά – «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης

Ως «πλάκα» χαρακτηρίζει ο Πάνος Καμμένος τα όσα ακούγονται σε ηχητικά ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως και συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης και τον εμφανίζουν να συζητά σε φιλικό τόνο με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο κ. Καμμένος δήλωσε: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον, που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης. Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα του έκανα προφανώς!».

Στα ηχητικά ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εμφανίζεται να συνομιλεί με άτομο που θεωρείται εγκέφαλος της οργάνωσης, κάνοντας αναφορά ακόμη και σε… επαφές του με το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογή του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου. Σε άλλο σημείο της συνομιλίας οι δύο άνδρες ακούγονται να συζητούν για παρακολούθηση του πρώην υπουργού την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ όταν βρισκόταν σε ξενοδοχείο στο Κολυμβάρι Χανίων, κάτι που υποδεικνύει και χρόνια γνωριμία τους.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι δεν θυμάται αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες του που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, σημειώνοντας, όμως, πως η επιλεκτική διαρροή συγκεκριμένων αποσπασμάτων συνιστά στοχοποίησή του: «Γιατί άραγε διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, μόνο δικούς μου διαλόγους; Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου. Φοβούνται μήπως επιστρέψω. Αν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω πάλι στην πολιτική».

Ο κ. Καμμένος αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό: «Με τον Τσίπρα διατηρώ ακόμη καλές σχέσεις. Μας χώριζαν και μας χωρίζουν μόνο οι Πρέσπες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Καμμένος έλεγε ότι «έδωσε το όνομα του Μελχισεδέκ στο επιτελείο Τραμπ» και ότι του έβαλαν κοριούς επί ΣΥΡΙΖΑ!

Όπως έγραφε χθες το thetimes|-.gr και προκύπτει από δεύτερη συνομιλία, του Πάνου Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας, που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ (και η οποία βρίσκεται στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση) ο πρώην υπουργός διαβεβαιώνει τον συνομιλητή του ότι το απέστειλε κατευθείαν «το δώσαμε αμέσως… εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τράμπ… τελείωσε» προφανώς για πιο σίγουρο αποτέλεσμα. Η μόνη επιφύλαξη που διατυπώνει ο Πάνος Καμμένος είναι «μήπως είναι δημοκρατικός, ο διοικητής της αμερικανικής βάσης στη Σούδα και. ..αντιδράσει γιατί είναι…».

Η νέα ηχογραφημένη συνομιλία διαψεύδει τον Καμμένο, ο οποίος μετά την δημοσιοποίηση της πρώτης συνομιλίας ισχυρίστηκε ότι «ούτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

Επίσης διαψεύδει ότι δεν γνώριζε αρκετά καλά τον ξενοδόχο, κατηγορούμενο για εγκέφαλο της μαφίας, αφού ο διάλογός τους είναι εξαιρετικά οικείος με προσφωνήσεις όπως «προεδράρα μου», «αγάπη μου», «θα κατέβω κάτω» ή να «πάμε για ψαράκι» μαζί με τον επίδοξο μητροπολίτη και «θα το κανονίσω εγώ» δηλαδή ο ίδιος ο πρώην υπουργός. Μάλιστα η δεύτερη συνομιλία που είχε γίνει όταν ο Καμμένος είχε επιστρέψει από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και «συνομιλούσε με τους έξω».

Από την καταγραφή όμως της συνομιλίας τους εγείρεται και ένα δεύτερο θέμα, ίσως ακόμη πιο σοβαρό και από τις συνομιλίες για τον διορισμό του μητροπολίτη με τον εγκέφαλο της μαφίας. Από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην μεταξύ τους συνομιλία και από την θέση που αποδίδεται στην καθένα από αυτά, προκύπτει, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ότι η παρακολούθηση του Καμμένου, όταν βρισκόταν σε ξενοδοχείο στο Κολυμβάρι Χανίων έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Το ερώτημα «ποιος και γιατί παρακολουθούσε τον Καμμένο εκείνη την περίοδο», μόλις μπήκε στον δημόσιο διάλογο και προφανώς πρέπει να απαντηθεί.

Ακούστε το ηχητικό:

Διαβάστε τον επίμαχο διάλογο:



Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Εγώ σου λέω τώρα επειδή ήμουν δικός σου και ανοιχτά με έχουνε γ@@.

Καμμένος: Γιατί εμένα τι μου έχουν κάνει, εμένα δεν με έχουν κυνηγήσει;

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Δεκαπέντε δικαστήρια κι έχω αθωωθεί σε όλα τα π@@@, σε όλα. Εκείνο το εκείνο το μ@@ που του είχα βάλει χέρι, που σου είχε βάλει τους κοριούς στο ξενοδοχείο, τον αστυνομικό διευθυντή ακόμα τον έχουνε, ακόμα δεν έχουνε το π@@@.

Καμμένος: Ναι ε, πού τον έχουν αυτόν;

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Στο Ρέθυμνο τον πήγανε αστυνομικό διευθυντή τον Χηνόπουλο στο Ρέθυμνο. Και τον κάνανε ταξίαρχο. Της π@@ το γιο, τον έκαναν ταξίαρχο τον πήρανε τα Χανιά και τον πήγαν στο Ρέθυμνο. Και μου ‘χει κάνει δέκα δικαστήρια τότε για σένα και αθωώθηκα σε όλα. Αλλά θέλω να σου πω ότι τον έχουν ακόμα το μ@@@ αυτό.

Καμμένος: Του έκανες αγωγή; Του έκανες αγωγή;

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ε, του έκανα, αλλά τις ακύρωσαν όλες και μου το γυρίσανε πάνω μου μετά. Αφού τα ξέρεις. Το διεφθαρμένο τον […] δεν το ξέρεις.

Καμμένος: Ρε παιδί μου; Αφού κέρδισες το ποινικό, γιατί;

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Μα ο άνθρωπος ήτανε μ@@ τότε που του έβαλα χέρι και του λέω π@@ γιε πήγες και έβαλες που κόψαμε τον ταξίαρχο τον Γεωργακάκη. Θυμάσαι;

Καμμένος: Ναι, πώς δε θυμάμαι.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ναι ρε μ@@, του λέω εσύ, του λέω μπορείς να βάλεις τον υπουργό, λέω π@@@ γιε και τέτοια. Απο τότε με γάμησε. Αλλά ντάξει, γ@@ τους αυτούς. Έλα να σου πω. Άκου τώρα εδώ. Εχθές πάλι για καλή μας τύχη έβγαλε αυτό το μ@@ ανακοίνωση με την υπουργό γιατί του πάει κόντρα ο Ανδρουλάκης για τον εδώ, για τον δικό μας τον Αρχιμανδρίτη και έβγαλε ανακοίνωση το υπουργείο στην εφημερίδα, θα στο στείλω σε λίγο, στο Viber ή στο Whats App, ποιο βλέπεις;

Καμμένος: Και τα δυο.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ωραία έβγαλαν ανακοίνωση ότι όχι θα κάτσει, θα είναι κάθετη, ότι ότι θα κάτσει φαίνεται ότι πάει να κάτσει ο δικός μας. Εδώ τώρα πρέπει να πιέσεις να κάτσει ο δικός μας Μητροπολίτης Χανίων. Μετά είναι άλλα τα θέματα. Θα σου πω κι άλλα τα πράγματα.

Καμμένος: Που να πιέσω ποιον.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Στην αμερικανική βάση. Αφού η αμερικάνικη βάση κάνει κουμάντο. Γιατί…

Καμμένος: Εκεί τους το δώσαμε; Τους το έδωσα αυτό.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ναι, ναι, αυτό, αυτό. Δεύτερον, τώρα πότε να πάρω τον Μητροπολίτη τον δικό μας να έρθω πάνω; Πες μου πότε να τον πάρω να έρθουμε Αθήνα;

Καμμένος: Εγώ τώρα γύρισα από Αμερική.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ναι, να έρθουμε μια μέρα ρε παιδί μου να πάμε για ένα φαγητό, να σου κάνουμε το τραπέζι να φάμε το ψαράκι μας, να τα πούμε.

Καμμένος: Ήρθα λίγες μέρες να δω την Έλενα και τα παιδιά στην Ερμιόνη.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ωραία.

Καμμένος: Θα κατέβω στην πρώτη, δεύτερη του μηνός, θα είμαι κάτω.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: 1 – 2 του μηνός. Ωραία να μιλήσουμε. Άμα είναι να κατεβούμε μετά.

Καμμένος: Ναι.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Να πάμε να πάμε να φάμε το ψαράκι μας να τον γνωρίσεις. Ο άνθρωπος είναι δικός μας.

Καμμένος: Θα τα κανονίσω εγώ. Μη σε νοιάζει τίποτα. Απλώς πες μου εσύ πότε θα ‘ρθείτε να στείλω εγώ να σε πάρω από το αεροδρόμιο.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ωραία. Εντάξει πρόεδρε. Εντάξει αγάπη μου, εμείς στους Αμερικάνους το δώσαμε πάνω αυτό;

Καμμένος: Όταν μου το είπες αμέσως.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Τέλος. Τότε είμαστε ΟΚ.

Καμμένος: Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ε, τέλος, άμα του έδωσες εκεί είμαστε κομπλέ.

Καμμένος: Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάει στη στρατιωτική διοίκηση και ο διοικητής αν δεν είναι Δημοκρατικός. Ωραία δηλαδή της Σούδας.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ωραία ωραία.

Καμμένος: Γιατί είναι και μ@@@ αυτοί. Αυτοί είναι οι Δημοκρατικοί κάνουν.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ωραία πρόεδρε μου, άκουσε. Την άλλη βδομάδα όπως είπαμε, με το καλό να γυρίσεις θα τα κάνουμε όπως τα είπες. Τώρα πάω να τον βρω εγώ, να σε πάρουμε τηλέφωνο, να πείτε μια καλησπέρα και να του πεις αυτά.

Καμμένος: Πάρε με το πρωί γιατί τώρα εγώ τέτοια ώρα αρχίζω και μιλάω με έξω.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ωραία, τι ώρα να σε πάρω αύριο να του φωνάξω να έρθει να κάτσουμε μαζί παρέα να τα πούμε;

Καμμένος: Ό, τι ώρα θες το πρωί, μετά τις επτά, έξι η ώρα. Ότι θέλεις. Τα ωράριά μου τα ξέρεις.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Εντάξει προεδράρα μου και να θυμάσαι και να θυμάσαι το μ@ που μας πήγε κόντρα ήταν ο Χηνόπουλος, ο Παρασκευάς που είναι τώρα στο Ρέθυμνο, Αστυνομικός διευθυντής. Να θυμάσαι.

Καμμένος: Άκου τον π@@. Τον θυμάμαι, που έβγαλες τους κοριούς εσύ.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Τσι κουρτίνες δεν τα θυμάσαι; Τσι κουρτίνες, που σε πήρα και σου λέω στο ξενοδοχείο μην κάνεις τίποτα. Χα χα χα

Καμμένος: Είχε βάλει ο που@@ και στις κουρτίνες, είχε βάλει και στα λαμπατέρ.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ναι ναι ναι.

Καμμένος: Και στις πρίζες.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ναι, ναι, ναι, ναι,