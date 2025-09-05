Πράσινο-φως-από-Επιτροπή-Ανταγωνισμού-στην-εξαγορά-της-«Ορφεύς-Βεϊνόγλου»-από-την-hig

Στις 04 Σεπτεμβρίου 2025, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε τις υπ’ αριθ. 889/2025 και 890/2025 Αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, οι συγκεντρώσεις που αφορούν στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «H.I.G. CAPITAL LLC», επί της ανώνυμης εταιρείας «ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ( η «ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ»).

Οι εξετασθείσες συναλλαγές περιλαμβάνουν την απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρείες «H.I.G. CAPITAL LLC» και «ORBIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» επί της ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ, την απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΡΙΜ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Α.Ε.» από την ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ και την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «H.I.G. CAPITAL LLC», επί της ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ.

Οι συγκεντρώσεις αφορούν κυρίως τις αγορές της παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής (contract logistics services) και της παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευμάτων (freight forwarding).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά συνδυαστικά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, έκρινε ότι οι συγκεντρώσεις παρότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, δεν μεταβάλλουν τις ανταγωνιστικές συνθήκες και δεν προκαλούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτών με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.