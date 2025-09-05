Σκέρτσος:-Είμαστε-μια-κυβέρνηση-που-έχει-αποδείξει-ότι-νοιάζεται-για-τους-πολίτες

Μια μεγάλη γκάμα κυβερνητικών πολιτικών τέθηκε επί τάπητος στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Πέμπτη το βράδυ ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σε μέσα ενημέρωσης της Πιερίας, όπου και είχε περιοδεύσει με κυβερνητικό κλιμάκιο νωρίτερα.

Και πρώτα, για το δημογραφικό, αυτή τη «βραδυφλεγή βόμβα», όπως τη χαρακτήρισε. Για το πρόβλημα αυτό προανήγγειλε ότι «ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί εκτενώς σε αυτό». Τα μέτρα που θα ανακοινώσει θα έχουν «σαφέστατο δημογραφικό πρόσημο, θα είναι μέτρα ουσίας», σημείωσε χαρακτηριστικά με την ταυτόχρονη διαπίστωση ότι «καμία αναπτυγμένη οικονομία δεν έχει καταφέρει να το λύσει».

Σε θέματα οικονομίας και λειτουργίας αγοράς, διεμήνυσε ότι «αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι δε φοβάται να συγκρουσθεί με τις μεγαλύτερες εταιρείες ή να επιβάλλει δύσκολα μέτρα σε μεγάλες επιχειρήσεις όταν βλέπουμε να μη λειτουργούν με όρους θεμιτού ανταγωνισμού». Και στο σημείο αυτό, θύμισε την έκτακτη φορολογία που η κυβέρνηση επέβαλε στην αγορά ενέργειας, την παρέμβαση, και μάλιστα δις, στην τραπεζική αγορά, επίσης τις παρεμβάσεις στην ασφαλιστική αγορά.

Για τη στεγαστική κρίση «έχουμε σχεδιάσει για πρώτη φορά μια στρατηγική με 43 μέτρα, τα οποία στοιχίζουν 6,5 δισεκ.», τα οποία και παρέθεσε ακολούθως ο υπουργός Επικρατείας. Μίλησε, όμως, και για άλλες κοινωνικές πολιτικές, όπως το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο, τις πολιτικές στο χώρο της υγείας που μειώνουν τις σχετικές δαπάνες και αφορούν 6-7 εκατ. πολίτες ή ακόμη και το σύνολο του ενήλικου πληθυσμού.

Συμπερασματικά, «υπάρχουν πολιτικές που δείχνουν ότι η κυβέρνηση νοιάζεται. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα ο πολίτης. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα και σίγουρα δεν τα έχουμε λύσει όλα, αλλά κάνουμε βήματα», δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας, που συμπλήρωσε την απάντησή του λέγοντας:

«Σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε τη μηδενιστική, ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης που δεν αναγνωρίζει τίποτε και μιλάει για μια “μαύρη Ελλάδα”, για μια αποτυχημένη κυβέρνηση. Κατάσταση που δεν έχει να κάνει με αυτό το οποίο βιώνουν οι περισσότεροι πολίτες».

Την κατάσταση αυτή, συνέχισε, την αναγνωρίζουν δημοσιογράφοι του εξωτερικού, «οι εγκυρότερες εκδόσεις από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αναγνωρίζουν την πρόοδο της Ελλάδας». Παρόλ’ αυτά, διευκρίνισε, «δεν θριαμβολογούμε, δεν πανηγυρίζουμε, πολλοί Έλληνες τα βγάζουν δύσκολα πέρα, αλλά είμαστε εδώ για να κάνουμε μια δίκαιη και υπεύθυνη διαχείριση».

Αλλάζοντας θέμα, σε ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Α. Σκέρτσος ξεκίνησε από ένα γενικότερο πλαίσιο: «Η χώρα χρεοκόπησε την προηγούμενη δεκαετία γιατί δεν δείξαμε όλοι τη δέουσα υπευθυνότητα». Και, θυμίζοντας τη ρήση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, «νομιμότητα παντού», επεσήμανε ότι αυτή «δεν είναι κάτι που κερδίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Απαιτεί αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί, απαιτεί τη σύγκρουση με δομές του κράτους που υπάρχουν ακόμη και σήμερα και δεν λειτουργούν όπως πρέπει». Η ψηφιοποίηση παίζει μεγάλο ρόλο για να μειωθούν οι εστίες διαφθοράς, παρατήρησε ακόμη.

Και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικότερα, είπε πως είναι «μια αστοχία», αλλά «η κυβέρνηση έχει αναλάβει πλήρως την πολιτική ευθύνη για το κομμάτι που μας αναλογεί. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, ωστόσο, έχουν γίνει καταλογισμοί 2,8 δισεκ. ευρώ από τις αρχές του 2000 μέχρι σήμερα». Κλείνοντας την απάντησή του διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση θα συγκρουσθεί με κάθε ένα που θα επιχειρήσει να καρπωθεί Κοινοτικούς πόρους με τρόπο που αδικεί το κοινωνικό σύνολο και την αναπτυξιακή προσπάθεια. Οι καταλογισμοί σε περισσότερα από 1.000 ΑΦΜ ιδιωτών, το πάγωμα λογαριασμών κ.α. είναι μερικά από όσα έχουν γίνει ως τώρα, προσέθεσε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός Επικρατείας έδωσε στοιχεία και για το προφίλ της Πιερίας: κάνοντας χρήση στοιχείων από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», σημείωσε ότι «από το 2019 μέχρι σήμερα έχει προστεθεί καθαρό πλεόνασμα 500 επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν δημιουργήσει επιπλέον 5.000 θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει μια αύξηση της τάξης του 24% στην απασχόληση του νομού Πιερίας. Όταν μιλάμε για ανισότητες, ο καλύτερος τρόπος να μετρήσουμε την ανάπτυξη, τη βελτίωση στα εισοδήματα, είναι η μείωση της ανεργίας», ανέφερε ακόμη και συνέχισε:

«Τα στοιχεία από την «ΕΡΓΑΝΗ» μας δείχνουν ότι ο μέσος μισθός στο νομό Πιερίας έχει αυξηθεί τα τελευταία έξι χρόνια κατά 250 ευρώ, σημειώνει δηλαδή μια αύξηση του 34%, ποσοστό που είναι υψηλότερο από το εθνικό ρυθμό αύξησης του μέσου μισθού. Μπορεί να είναι χαμηλότερος ο μέσος μισθός στην Πιερία αλλά αυξάνεται ταχύτερο από τον εθνικό μ.ο.», παρατήρησε.

Και, έκλεισε λέγοντας πως «η Ελλάδα έχει τώρα τη δυνατότητα να επιστρέφει στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης εκεί που πρέπει». Ένα από τα εργαλεία είναι τα περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης -και η Πιερία έχει το δικό της. Κάθε τοπική κοινωνία πρέπει να ενημερωθεί για τα σχέδια αυτά, ανέφερε και κάλεσε τους πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους, καθώς τα σχέδια είναι ανοικτά σε διαβούλευση.