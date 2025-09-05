Τι-θα-πει-ο-Αλέξης-Τσίπρας-στην-ομιλία-του-στον-economist-σήμερα-το-απόγευμα

-

Η πολυαναμενόμενη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα και με αυτή θα κλείσουν οι εργασίες του συνεδρίου του Economist στο Βελλίδειο στη Θεσσαλονίκη. Όλη την εβδομάδα τα “φώτα” είχαν στραφεί στον πρώην πρωθυπουργό καθιστώντας ουσιαστικά την τοποθέτησή του μείζον πολιτικό γεγονός για την κεντροαριστερά. Η ζήτηση για μια πρόσκληση ήταν πολύ μεγάλη και ενδιαφέρον θα έχει ποιοι τελικά θα καταφέρουν να βρεθούν εκεί.

Αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση της οικονομίας και της χώρας, αλλά και το όραμα του για την Ελλάδα του 2030 θα αναπτύξει ο ΑλέξηςΤσίπρας σήμερα στις 17:15 το απόγευμα. Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να παραθέσει μια σειρά από στοιχεία, που θα καταγράφουν την απομάκρυνση της Ελλάδας από τους ευρωπαϊκούς δείκτες τόσο στο οικονομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα επισημάνει ως κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής πολιτικής τη μεροληψία υπέρ του πλούτου, που οδηγεί σε μια κοινωνία χασμάτων και κοινωνικών ανισοτήτων. Θα χαρακτηρίσει κάποιες από τις “επιδόσεις” της κυβέρνησης Μητσοτάκη “δείκτες ντροπής”. Παράλληλα αναμένεται να διατυπώσει τους βασικούς άξονες ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης με στόχο η χώρα να μη χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης. Θα υποστηρίξει ότι η σημερινή κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται με προεκλογικές παροχές και εξαγγελίες, αλλά χρειάζεται αλλαγή οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου, καθώς και ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές θα αναφερθεί διεξοδικά στους άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης που προτείνει. Μεταξύ άλλων θα αφορούν αλλαγές στο «κράτος, στην παραγωγή, στήριξη της εργασίας, δημιουργία ενός πλαισίου ανθεκτικότητας και ενεργειακής ασφάλειας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει στο δημογραφικό, το οποίο θα χαρακτηρίσει «πρόβλημα των προβλημάτων». Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να υπογραμμίσει ότι για μια τέτοια θεμελιώδη αλλαγή χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα. Και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.