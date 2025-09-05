Τραμπ:-Έχουμε-χάσει-την-Ινδία-και-τη-Ρωσία-από-την-πιο-βαθιά-και-σκοτεινή-Κίνα

Ως ένδειξη παραδοχής διπλωματικής απώλειας ερμηνεύεται η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, αναφορικά με τις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ινδία.

«Φαίνεται ότι έχουμε χάσει την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή, Κίνα. Είθε να έχουν ένα μακρύ και ευημερούν μέλλον μαζί!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, συνοδεύοντας το σχόλιό του με φωτογραφία στην οποία διακρίνονται ο Σι Τζινπίνγκ, ο Ναρέντρα Μόντι και ο Βλαντίμιρ Πούτιν από τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται μετά την διήμερη

Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης ότι ο Ναρέντρα Μόντι μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλους ηγέτες από την Κεντρική, Νότια και Νοτιοανατολική Ασία και τη Μέση Ανατολή συναντήθηκαν με τον Κινέζο πρόεδρο σε μια επίδειξη αλληλεγγύης προς τον Παγκόσμιο Νότο.