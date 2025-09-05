Υπουργείο-Εργασίας:-Τα-ρεκόρ-στην-αγορά-εργασίας-είναι-η-καλύτερη-απάντηση-στον-λαϊκισμό-του-ΠΑΣΟΚ

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας απαντά στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ περί «υποχρεωτικών 13ωρων» και «εργασιακού μεσαίωνα», τονίζοντας ότι η πραγματικότητα στην αγορά εργασίας είναι μετρήσιμη και καταρρίπτει αυτές τις αναφορές.

Όπως σημειώνει, μέσα στην τελευταία εξαετία καταγράφηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η ανεργία μειώθηκε από το 17,5% τον Μάιο του 2019 στο 7,9% τον Μάιο του 2025, επίδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, το πρώτο εξάμηνο του 2025 παρουσίασε το πιο θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων της τελευταίας 25ετίας, με 340.572 νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι μισθοί έχουν αυξηθεί σημαντικά την ίδια περίοδο: ο κατώτατος κατά 35% και ο μέσος κατά 28,3%. Η πλήρης απασχόληση ενισχύθηκε, με πάνω από τρεις στους τέσσερις μισθωτούς να εργάζονται πλέον με πλήρες ωράριο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, που καλύπτει πλέον σχεδόν δύο εκατομμύρια εργαζόμενους, αλλά και στην αύξηση των δηλωμένων υπερωριών σε όλους τους ενταγμένους κλάδους, με ποσοστά που το πρώτο εξάμηνο του 2025 ξεπέρασαν το 850%. Παράλληλα, οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας αυξήθηκαν κατά 8% και τα πρόστιμα κατά 13,8% σε ένα έτος, με εισπράξεις άνω των 50 εκατ. ευρώ το 2024.

Το υπουργείο υπογραμμίζει επίσης την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας με μέτρα όπως: