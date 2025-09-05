Χρηματιστήριο:-Αναμέτρηση-με-τις-2050-μονάδες-με-ώθηση-από-τις-διεθνείς-αγορές

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 339,9 εκ. ευρώ (πακέτα Κύπρου κυρίως τα 182 εκ. ευρώ). Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από νευρικότητα με το ΓΔ να εναλλάσσει το πρόσημό του πολλές φορές, παραμένοντας ωστόσο σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος. Στις δημοπρασίες τελικά οι αγοραστές πέτυχαν να διαμορφωθεί οριακά θετικό. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων υποχωρούσαν στο 3,44% με ανάλογη κίνηση και των ευρωπαϊκών τίτλων οδηγώντας τους δείκτες των αγορών ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,11%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (- 1,28%) να υποχωρεί αλλά την Πειραιώς (+1,21%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-1,34%), η Helleniq Energy (-1,09%), η ΜΟΗ (-1,84%), η Cenergy (- 1,49%), ο Ελλάκτωρ (-1,03%) και η Κύπρου (-0,79%, πακέτα για το 5,1% της EBRD €7,2, to 57% του συνόλου των συναλλαγών). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (+0,46%), το ΔΑΑ (+0,77%), η ΕΕΕ (+0,84%), ο ΟΤΕ (+0,75%), ο Σαράντης (+1,10%), το Jumbo (+1,67%) αλλά και η Q & R (+5,92%) από τη μικρή κεφαλαιοποίηση. Απολογιστικά, 39 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 63 εκείνων που υποχώρησαν. Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει στις 12μμ τα στοιχεία για το ΑΕΠ του 2ου τριμήνου, ενώ αργά το βράδυ ο καναδικός οίκος DBRSδημοσιοποιεί την έκθεσή του για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας. Η αβεβαιότητα που έχει καλλιεργηθεί γύρω από την ανεξαρτησία της Fed θα μπορούσε να οδηγήσει το χρυσό στα $5000, εκτιμά η Goldman Sachs.

Το ανοδικό momentum των διεθνών αγορών ανανεώνει το ενδεχόμενο αναμέτρησης με τις 2050 μονάδες του ΓΔ.