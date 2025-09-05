Χρηματιστήριο-Λονδίνου:-Έρευνα-των-εποπτικών-αρχών-για-περιορισμό-στην-πρόσβαση-μετάδοσης-των-δεδομένων

Η βρετανική Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (Financial Conduct Authority – FCA) ανακοίνωσε την Παρασκευή 5/9 ότι διερευνά εάν η London Stock Exchange Group (LSEG.L), ιδιοκτήτρια του κτιρίου του κέντρου δεδομένων της, περιορίζει την πρόσβαση στις υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας διαπραγμάτευσης εμποδίζοντας την πρόσβαση στη στέγη του κτιρίου, με αποτέλεσμα να χάνουν κρίσιμα νανοδευτερόλεπτα όταν μεταδίδουν τα δικά τους δεδομένα.

Όπως αναφέρει το Reuters, αυτή τη στιγμή, η LSEG διαθέτει αποκλειστικά δικαιώματα για την εγκατάσταση ραδιοφωνικών μονάδων στη στέγη του κτιρίου του κέντρου δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλής ταχύτητας συνδεσιμότητα.

Η έρευνα της FCA δείχνει πόσο ζωτικής σημασίας έχουν γίνει οι διάφοροι τύποι τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας για τους traders, οι οποίοι χρησιμοποιούν υπολογιστές για να σαρώνουν τα δεδομένα της αγοράς, ούτως ώστε να βρίσκουν και στη συνέχεια να εκμεταλλεύονται τις ελάχιστες αποκλίσεις στις τιμές. Τέτοιες επιχειρήσεις -οι οποίες έγιναν διάσημες από το βιβλίο Flash Boys του Michael Lewis- έχουν μεταμορφώσει τις αγορές σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, η FCA ανέφερε ότι η LSEG πρότεινε να μοιραστεί τη στέγη με τρίτους για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της αρχής.

«Συμβουλευόμαστε σχετικά με την πρόταση πριν λάβουμε την τελική απόφαση για το αν θα την αποδεχθούμε και θα κλείσουμε τις έρευνες αντίστοιχα», δήλωσε η εποπτική αρχή.

Όπως αναφέρει, το Reuters παρέχει ειδήσεις για το κύριο προϊόν ειδήσεων και δεδομένων της LSEG, το Workspace.