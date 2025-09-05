Όταν-το-1,20-γίνεται-μόνο-αφετηρία

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της International Interactive της Bally’s και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 400 εκατ. ευρώ μέσω bookbuilding αποτελούν ένα απίστευτο στα χρονικά turning point για την Intralot (ΙΝΛΟΤ).

Το σημερινό άρθρο εστιάζει στη νέα εποχή που ξεκινά με τη δημιουργία της ενοποιημένης εταιρικής οντότητας, όπως θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς και της αύξησης κεφαλαίου, καθώς τότε ο όμιλος θα έχει ουσιαστικά μεταμορφωθεί σε μια διεθνή δύναμη με ισχυρό EBITDA, σημαντικά έσοδα και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, καθιστώντας τον συγκρίσιμο με τους κορυφαίους παίκτες της αγοράς τυχερών παιχνιδιών.

Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση της αύξησης, η Intralot θα μετρά περίπου 1,825 δισ. μετοχές, με την τελική τιμή της έκδοσης να παίζει μικρό ρόλο στο ακριβές μέγεθος (+/- 20 εκατ. μετοχές). Στην τιμή των 1,20 ευρώ, που σιγά μη μείνει η μετοχή εδώ, η κεφαλαιοποίηση θα βρίσκεται στα 2,2 δισ. ευρώ τοποθετώντας την Intralot μέσα στις κορυφαίες θέσεις του ελληνικού χρηματιστηρίου και στον FTSE/ATHEX Large Cap, όπου και αναμένεται να προσελκύσει σημαντικές εισροές από θεσμικά κεφάλαια και ETFs που παρακολουθούν τον δείκτη. Η τεχνική αυτή ώθηση, σε συνδυασμό με την αύξηση της εμπορευσιμότητας, θα λειτουργήσει ως καταλύτης για περαιτέρω άνοδο της μετοχής.

Σύμφωνα τώρα με τις εκτιμήσεις για το 2025, η νέα Intralot θα εμφανίζει EBITDA στην περιοχή των 440 με 450 εκατ. ευρώ (!), με τις πωλήσεις να αγγίζουν τα 1,1 με 1,2 δισ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός θα διαμορφώνεται γύρω στα 1,5 δισ. ευρώ, επίπεδο που παραμένει απόλυτα διαχειρίσιμο αν ληφθεί υπόψη η αυξημένη λειτουργική κερδοφορία ενώ το περιθώριο EBITDAR θα κινείται κοντά στο 38%, δείχνοντας την ικανότητα της εταιρείας να αποδίδει υψηλά ακόμα και σε απαιτητικές αγορές.

Την ίδια στιγμή, η καθαρή κερδοφορία αναμένεται να ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ, γεγονός που ενισχύει τη δυνατότητα δημιουργίας αξίας για τους μετόχους και βάζει τις βάσεις για πιθανή επαναφορά πολιτικής μερισμάτων.

Η αλήθεια είναι όμως ότι η Intralot δεν πρόκειται να περιοριστεί μόνο στους αριθμούς του 2025. Οι συμφωνίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι τεχνολογικές υποδομές της Bally’s Interactive και οι δυνατότητες διεθνούς επέκτασης, διαμορφώνουν ένα σενάριο συνεχούς βελτίωσης της κερδοφορίας. Εφόσον οι συνέργειες των 40–50 εκατ. ευρώ επιβεβαιωθούν και η αγορά στοιχήματος συνεχίσει να αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό, τότε το EBITDA μπορεί να ξεπεράσει τα 520 εκατ. ευρώ μέσα στη διετία.

Πάμε τώρα να δούμε στο που μπορεί να φτάσει η τιμή της μετοχής στη νέα Intralot.

Οι κορυφαίοι παίκτες του κλάδου στοιχημάτων και gaming αποτιμώνται σήμερα με ένα EV/EBITDA 10x με 13x διαμορφώνοντας έτσι το κατάλληλο πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να τοποθετηθεί και η κεφαλαιοποίηση της νέας Intralot.

Για παράδειγμα ο παγκόσμιος κολοσσός Flutter Entertainment εμφανίζει σήμερα trailing EV/EBITDA περίπου στις 30 με 31 φορές, επίπεδο πολύ υψηλότερο από το εύρος 10 με 13 φορές που θεωρείται πιο “εύλογο” για τον κλάδο. Αντίστοιχα, η Entain διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή γύρω στις 16 φορές, και πάλι πάνω από το εύρος αναφοράς. Ωστόσο, επιμέρους τμήματα ή εξαγορές δείχνουν πιο ρεαλιστικές αποτιμήσεις: η Entain DRC, θυγατρική της Entain, εμφανίζει EV/EBITDA στο 11,3x, ενώ το deal για την SciPlay, spin-off gaming της Entain, ολοκληρώθηκε με implied πολλαπλασιαστή κοντά στο 11,7x.

Ακόμα πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Playtech plc, όπου η πιο πρόσφατη μέτρηση στο 12μηνο (LTM) φτάνει περίπου στο 13,5x, αλλά ο μέσος όρος της τελευταίας τετραετίας κινείται στο 10,3x, αποτυπώνοντας καθαρά τη δυναμική που παίζει το εύρος που ανέφερα στην αρχή. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Evolution Gaming, με τα διαθέσιμα στοιχεία να δείχνουν πολλαπλασιαστές από 10,2x έως 18,8x, με αρκετές μετρήσεις να κινούνται μέσα στο εύρος που μας ενδιαφέρει.

Από αυτήν τη χαρτογράφηση προκύπτει ότι, ενώ οι πολύ μεγάλοι διεθνείς παίκτες όπως η Flutter ή η Entain προεξοφλούνται με premium πάνω από το 13x, υπάρχει σαφής ζώνη αποτίμησης για μεσαίου μεγέθους εταιρείες γύρω στο 11x EV/EBITDA. Αυτό το σημείο σύγκρισης είναι κρίσιμο για την Intralot, καθώς μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της International Interactive και την αύξηση κεφαλαίου, θα αποκτήσει το απαιτούμενο μέγεθος ώστε να ενταχθεί σε αυτό το “mid-tier premium” εύρος.

Η νέα Intralot λοιπόν, με EBITDA 445 εκατ. ευρώ και καθαρό δανεισμό 1,5 δισ., φτάνει σε EV περίπου 3,7 δισ. ευρώ. Εφαρμόζοντας το 11x EV/EBITDA, η θεωρητική αξία ανεβαίνει στα 4,9 δισ. ευρώ. Αν αφαιρέσουμε τον καθαρό δανεισμό, η αποτίμηση ιδίων κεφαλαίων (equity value) ανέρχεται περίπου σε 3,4 δισ. ευρώ. Με 1,825 δισ. μετοχές, αυτό δίνει δίκαιη τιμή μετοχής κοντά στα 1,85 με 1,90 ευρώ, δηλαδή +55% υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα του 1,20 ευρώ.

Προσέξτε όμως γιατί αν βάλουμε στην εξίσωση και τον ρυθμό ανάπτυξης +9% έως +12% ετησίως της παγκόσμιας αγοράς στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών τότε με μια συντηρητική υπόθεση αύξησης EBITDA της Intralot κατά +8% ετησίως, τα μεγέθη για τα επόμενα χρόνια δείχνουν μια άκρως εντυπωσιακή κλιμάκωση.

Το 2026 λοιπόν το EBITDA θα μπορούσε να φτάσει στα 480 εκατ. ευρώ και η καθαρή κερδοφορία στα 230 εκατ. ευρώ. Εφαρμόζοντας εδώ EV/EBITDA στο 11x, ο όμιλος αποτιμάται σε περίπου 5,3 δισ. ευρώ. Αφαιρώντας τον καθαρό δανεισμό (1,5 δισ. ευρώ), η αξία των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται στα 3,8 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε τιμή μετοχής γύρω στα 2,10 ευρώ με βάση τις 1,825 δισ. μετοχές.

Για το 2027, με EBITDA να εκτιμάται στα 520 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη περίπου 260 εκατ. ευρώ, η αποτίμηση με τον ίδιο πολλαπλασιαστή ανεβαίνει στα 5,7 δισ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού, η κεφαλαιοποίηση φτάνει στα 4,2 δισ. ευρώ, που σημαίνει δίκαιη τιμή μετοχής κοντά στα 2,30–2,35 ευρώ.

Το 2028, με EBITDA να αγγίζει τα 560 εκατ. ευρώ και καθαρή κερδοφορία περίπου 290 εκατ. ευρώ, το EV ανεβαίνει στα 6,2 δισ. ευρώ. Με καθαρό δανεισμό σταθεροποιημένο στα 1,5 δισ. ευρώ (ή χαμηλότερα αν υπάρξει αποπληρωμή), η κεφαλαιοποίηση θα κινείται στα 4,7 δισ. ευρώ, οδηγώντας τη δίκαιη τιμή μετοχής στην περιοχή των 2,55–2,60 ευρώ.

Το επενδυτικό αυτό στρατηγικό σενάριο δείχνει πολύ απλά ότι από το σημερινό 1,20 ευρώ, η μετοχή μπορεί σε ορίζοντα τριετίας να υπερδιπλασιαστεί.

Τέλος από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης στο Fibonacci chart των 55 ημερών candlestick βλέπουμε τη μετοχή να ετοιμάζεται να αλλάξει επίπεδο δίνοντας ως τιμή στόχο του τμημένου ανοδικά σχηματισμού “Cup and Handle” τη ζώνη των 1,72 με 1,80 ευρώ.

