AKTOR: Πώς πέτυχε EBITDA ρεκόρ και ανεκτέλεστο 4,3 δισ. – Οι νέες συμβάσεις, ο μετασχηματισμός, τα deals

Ενισχυμένα μεγέθη και EBITDA ρεκόρ στο πρώτο 6μηνο 2025. Οι νέες συμβάσεις, τα προς υπογραφή έργα και η Ρουμανία, Προχωρά ο μετασχηματισμός. Τι συμβαίνει με τα deals με Prodea-ακίνητα και ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις. Τι αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εισηγμένης.

Η εκκίνηση έργων νέας γενιάς και υψηλότερου περιθωρίου κέρδους, η επιτάχυνση των εργασιών, η παράδοση σημαντικών έργων υποδομής και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του ομίλου, έφεραν στην AKTOR Group ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο 6μηνο 2025.

Σήμερα, το ανεκτέλεστο του ομίλου AKTOR ανέρχεται σε 4,3 δισ. στο οποίο περιλαμβάνονται δεκάδες έργα, ανάμεσα στα οποία σημαντικά συγκοινωνιακά, ενεργειακά, υδραυλικά και κτιριακά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σε σχέση με την κατασκευαστική δραστηριότητα στις 30.06.2025, το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου AKTOR ανερχόταν σε 3,6 δισ., πλέον 672 εκατ. νέα προς υπογραφή έργα που έχει μειοδοτήσει έως σήμερα ο Όμιλος και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους. Η ενίσχυση του ανεκτέλεστου των έργων του Ομίλου και η έναρξη μεγάλων έργων που έχει αναλάβει ο Όμιλος, τα οποία έχουν υψηλό περιθώριο κέρδους, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση στην απορρόφηση των κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), αναμένεται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά τα αποτελέσματα στο προσεχές μέλλον.

Το 2025, ο όμιλος ολοκλήρωσε και παρέδωσε σημαντικά έργα υποδομής, όπως τον περιφερειακό του Βουκουρεστίου, τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος και τη σύνδεση της Λευκάδας με τον Δυτικό Άξονα.

Στις υπογεγραμμένες συμβάσεις μετά την 30η Ιουνίου, περιλαμβάνονται το αρδευτικό ΣΔΙΤ Ταυρωπού (60%-40% με ΑΒΑΞ), ύψους 79 εκατ. και η σύμβαση με τη ΔΕΗ για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ FTTH ANA THN ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 3 & ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1), αξίας 14,6 εκατ. ευρώ. Συνολικά, έχει αναλάβει συμβάσεις 104,9 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση. Εκκρεμεί η υπογραφή συμβάσεων συνολικού ύψους άνω των 567 εκατ., όπως το ΣΔΙΤ για του φοιτητικές εστίες Πανεπιστημίου Θράκης, το νέο κτήριο της Γ.Γ. Υποδομών, επιπλέον αρδευτικό ΣΔΙΤ, οι φοιτητικές εστίες Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η επέκταση της Λ. Κύμης κ.α.. Επίσης, διεκδικεί έργα όπως η μετεγκατάσταση φυλακών στον Ασπρόπυργο, οδικά ΣΔΙΤ στη Β. Ελλάδα, μεγάλα σιδηροδρομικά έργα, το στρατόπεδο Γκόνου κ.α..

Ο Όμιλος ολοκληρώνει τον εταιρικό του μετασχηματισμό. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η απόσχιση των κλάδων κατασκευών (AKTOR Κατασκευές) και επιχειρηματικών συμμετοχών (AKTOR Συμμετοχές). Παράλληλα, αναμένεται να ολοκληρωθούν στο επόμενο διάστημα οι αποσχίσεις των κλάδων ακινήτων (AKTOR Real Estate), ΑΠΕ (AKTOR Renewables) και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (AKTOR Facility Management), αντίστοιχα. Η νέα καθετοποιημένη οργανωτική δομή του Ομίλου θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών του. Να σημειωθεί ότι ο όμιλος αναμένει το «κλείσιμο» και δύο μεγάλων deals, των οποίων η ολοκλήρωση εκκρεμεί, εν προκειμένω για την απόκτηση των ακινήτων της Prodea και της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις (από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ), με ορίζοντα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το τέλος του μήνα.

Μάλιστα, η εξαγορά των Παραχωρήσεων, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες, συνδυαστικά με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και παραχώρησης του Ομίλου, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην παραγωγή ροών ύψους 1,2 δισ. τα επόμενα χρόνια. Με την προσθήκη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο AKTOR, το χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης θα φτάσει τα 15 έργα, ενώ θα αυξηθούν οι ευκαιρίες της αγοράς για τον Όμιλο, καθώς ωριμάζουν και βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 25 διαγωνισμοί παρόμοιων έργων στην Ελλάδα στους οποίους και συμμετέχει.

Να αναφέρουμε επίσης ότι, όπως φαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις, στις 02.09.2025, η κατά 100% θυγατρική εταιρεία «INTRATAINMENT Μ.Α.Ε.» προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης για την αγορά του 51% των εταιρειών με δ.τ. «KEFALARI HOUSE», «LOLITA’S», «MAISON COLETTE», «RICK’S», «ITALIAN BISTROT» και «CASA GIACOMO PAROS», οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημιουργίας και λειτουργίας χώρων εστίασης. Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 8,5 εκατ. ευρώ.

Αύξηση κερδών και εσόδων

Στο Α’ Εξάμηνο του 2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 622,8 εκατ., αυξημένος κατά 16,8% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχή περίοδο (533,1 εκατ.). Τα μεικτά κέρδη έφτασαν τα 74 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ το EBITDA του Ομίλου υπερδιπλασιάστηκε και προσέγγισε τα 65 εκατ., αυξημένο κατά 112% σε σύγκριση με πέρυσι (28,5 εκατ. του 1ου εξαμήνου του 2024). Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 17,1 εκατ. έναντι κερδών 14,7 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Η καθαρή κερδοφορία του Ομίλου ανήλθε σε 16,7 εκατ., αυξημένη κατά 46% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (έναντι κερδών 11,2 εκατ.).

Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ενίσχυσε τη ρευστότητά του, διαθέτοντας στο Α’ Εξάμηνο του 2025, ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 246 εκατ. (+65%) και ίδια κεφάλαια ύψους 382 εκατ. (+121%), καθώς και ελάχιστο καθαρό δανεισμό (25 εκατ.), γεγονός που πιστοποιεί την ισχυρή χρηματοοικονομική του βάση και την ετοιμότητα για επενδύσεις σε νέους τομείς.

«Ο Όμιλος AKTOR πέτυχε ιστορικό υψηλό στο EBITDA, κατέγραψε σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 75% και διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Μετά την επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και παρά την αύξηση των επενδύσεων κατά 33 εκατ. και τη διοχέτευση κεφαλαίου κίνησης ύψους 50 εκατ. για την επιτάχυνση των έργων, ο Όμιλος AKTOR διαθέτει ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 246 εκατ., τα οποία συνιστούν μία υγιή βάση για τις επικείμενες νέες εξαγορές που έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους και θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε στο ακέραιο τον οικονομικό στόχο που είχαμε ανακοινώσει τον Οκτώβριο του 2024», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από την μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης διαμορφώθηκαν σε θετικές για την Εταιρεία κατά €0,2 εκ. και €59,9 εκ. για τον Όμιλο. Λόγω της επιταχυνόμενης εκτέλεσης των έργων, κυρίως σε έργα του δημοσίου στην Ελλάδα και τη Ρουμανία και λόγω ανάγκης επίσπευσης των εμβληματικών έργων του Ομίλου, ο Όμιλος προχώρησε σε αυξημένες πληρωμές υποχρεώσεων ούτως ώστε να επιτύχει την ταχύτερη εκτέλεση των ανωτέρω έργων, με αποτέλεσμα οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες να διαμορφωθούν σε €-35,9 εκ. για την Εταιρεία και €-20,7 εκ. για τον Όμιλο. Ο δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2025 ανήλθε σε €270,6 εκ. έναντι €251,2 εκ. κατά την 31.12.2024 και ο καθαρός δανεισμός σε €54,6 εκ. έναντι €144,6 εκ. κατά την 31.12.2024, ενώ συμπεριλαμβανομένων και των δεσμευμένων καταθέσεων ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται σε €24,9 εκ. έναντι € 102,3 εκ. κατά την 31.12.2024.

Έργα νέας γενιάς

Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά με εντατικό ρυθμό σημαντικά έργα, όπως τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα της Ρουμανίας, τις δύο εργολαβίες του ΒΟΑΚ (Χερσόνησος – Νεάπολη και Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος), τον Οδικό Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη που υλοποιείται με ΣΔΙΤ, την παράκαμψη της Γιάλοβας και τα έργα στο Ελληνικό. Επίσης, έχει ξεκινήσει τις εργασίες σε πολύ σημαντικά έργα, όπως τα συγκοινωνιακά έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, ενώ ωριμάζει κτιριακά έργα ΣΔΙΤ, μία κατηγορία στην οποία έχει στραφεί στρατηγικά και επενδύει συστηματικά, καθώς υπόσχεται επαναλαμβανόμενα έσοδα στο μέλλον.

Η Ρουμανία

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην παρουσία του στη Ρουμανία, η οποία είναι υψηλής προτεραιότητας και ήδη συνεισφέρει με το 22% των εσόδων, ενώ διαθέτει μερίδιο περίπου 17% στο ανεκτέλεστο. H AKTOR Ρουμανίας συμμετέχει στην κατασκευή ορισμένων εκ των μεγαλύτερων συγκοινωνιακών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα και στοχεύει στην ανάληψη νέων, καθώς επίκεινται διαγωνισμοί για μεγάλα συγκοινωνιακά έργα ύψους €16 δισ., ενώ τα επόμενα χρόνια θα υλοποιηθούν σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους €18 δισ. για ενεργειακά και έργα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Η ενίσχυση σε όλους τους τομείς

Περαιτέρω, ο Όμιλος προχωρά στην ολοκλήρωση της εξαγοράς πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025, υλοποιεί τον σχεδιασμό του για τον κλάδο των ΑΠΕ, έχει ενισχύσει τον κλάδο του Facility Management με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου one-stop-shop για τη διαχείριση εγκαταστάσεων μέσω της εξαγορά ποσοστού 55% του Ομίλου Oceanic, και αξιολογεί τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου ακινήτων.

Στις 10.02.2025 η θυγατρική του Ομίλου με την επωνυμία Aktor Ανανεώσιμες Ευβοίας ΜΑΕ, κατέθεσε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ) αιτήματα χορήγησης βεβαίωσης ειδικού έργου για 8 αιολικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 159,60MW τα οποία χωροθετούνται στον Δήμο Καρύστου και τα οποία βρίσκονται υπό αξιολόγηση από την Ρυθμιστική Αρχή.

Στον τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των τρεχουσών συμβάσεων κατά την 30.06.2025 ανερχόταν σε €14,4 εκ., ενώ η Εταιρεία είναι σε στάδιο υπογραφής συμβάσεων αξίας €5,8 εκ. και επίσης, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δυνητικών έργων (pipeline) ύψους €40 εκατ.. Στη Μέση Ανατολή ο Όμιλος δραστηριοποιείται ενεργά σε έργα διαχείρισης εγκαταστάσεων μέσω τοπικών θυγατρικών , με κυριότερα τη συντήρηση του δικτύου μετρό και τραμ στην Ντόχα, το συγκρότημα υπόστεγων συντήρησης αεροσκαφών στο Διεθνές της αεροδρόμιο, τη συντήρηση του δικτύου της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Oredoo στο Κατάρ και τη συντήρηση των μεγαλύτερων τούνελ του οδικού δικτύου στη Ντόχα. Πρόσφατη νέα σύμβαση στην περιοχή αφορά στη συντήρηση του οδικού άξονα του Βορείου Κατάρ σε ολικό σύνολο 9.000 χιλιομέτρων οδικών δικτύων για τα επόμενα 5 έτη. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Όμιλος επεκτάθηκε στη συντήρηση μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών του υπουργείου Αθλητισμού και σε τεχνική συντήρηση εγκαταστάσεων στο DUBAI EXPO CITY.

Στο real estate, έχει συνάψει την από 29.10.2024 δεσμευτική Συμφωνία-Πλαίσιο με την Prodea σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία, μέσω θυγατρικών της, εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, πρόκειται να εξαγοράσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ., τα οποία θα αποφέρουν ετήσιο εισόδημα από μισθώματα περίπου €40,7 εκ. Με την ως άνω συμφωνία Πλαίσιο, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ολοκλήρωση της ως συναλλαγής, εφόσον πληρωθούν οι προβλεπόμενες συμβατικές προϋποθέσεις και οι λοιπές συνήθεις αιρέσεις και εγκρίσεις για παρόμοιες συναλλαγές, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ως τις 25.09.2025.

Στο πλαίσιο εξέλιξης δραστηριοποίησης της Εταιρείας στον τουριστικό τομέα, η Εταιρεία έχει αποκτήσει μέσω της θυγατρικής της INTRA Estate, 4 οικόπεδα στην Άνω Μερά Μυκόνου για τα οποία εκδόθηκαν οικοδομικές άδειες προκειμένου να αναπτυχθούν κατοικίες προσωπικού 95 δωματίων και 248 κλινών σε σύνολο δομημένης επιφάνειας 3.500 τ.μ. Τον Απρίλιο του 2024 ξεκίνησε η κατασκευή του έργου μετά και την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους €10 εκατ. και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο του 2026. Ο συνολικός σχεδιασμός στον τομέα του Real Estate στοχεύει στην περαιτέρω δραστηριοποίηση με τη δημιουργία επενδυτικών προϊόντων στους τομείς των τουριστικών υποδομών σε υψηλού εισοδήματος προορισμούς καθώς και σε επενδυτικές ευκαιρίες σε γραφεία και άλλους εμπορικούς χώρους με αξιόπιστους μισθωτές.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη και λειτουργία έργων ΑΠΕ και έργων αποθήκευσης ενέργειας, ήτοι σχεδιασμό, μελέτη, ωρίμανση αδειοδοτήσεων, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση. Σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο αδειών έργων υπό ανάπτυξη ισχύος περίπου 2,4GW, από τα οποία 1,4GW είναι έργα ΑΠΕ, κατηγοριοποιούμενα σε 0,62GW έργα αιολικής τεχνολογίας και 0,73GW έργα φωτοβολταϊκής τεχνολογίας και περίπου 1GW είναι έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές.