eυρωαγορές:-Στο-«κόκκινο»-λόγω-ανησυχιών-για-ΗΠΑ-και-βρετανική-οικονομία

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές αγορές μετά τη δημοσίευση των στοιχείων απασχόλησης από τις ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν άνοδο της ανεργίας στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τετραετίας. Οι νέες θέσεις εργασίας περιορίστηκαν στις 22.000 για τον Αύγουστο, έναντι 79.000 τον Ιούλιο, όταν οι προβλέψεις των αναλυτών έκαναν λόγο για 75.000. Η κακή επίδοση τροφοδότησε νέους φόβους για επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε πτώση 0,16% και έκλεισε στις 549 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 έχασε 0,09% και διαμορφώθηκε στις 9.208 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, ο DAX 30 υποχώρησε κατά 0,73% και έκλεισε στις 23.596 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 σημείωσε απώλειες 0,31%, φτάνοντας στις 7.674 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ΑΕΠ της ευρωζώνης ενισχύθηκε οριακά κατά 0,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ενώ το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωσε αύξηση 0,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο, οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν 0,6% για τη ζώνη του ευρώ και 0,5% για την ΕΕ. Σε ετήσια βάση, το προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5% στην ευρωζώνη και κατά 1,6% στην ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, στη Βρετανία, οι λιανικές πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2025 αποδείχθηκαν κατώτερες των αρχικών εκτιμήσεων. Σύμφωνα με το -, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας ανακοίνωσε ότι ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε μόλις κατά 1,1%, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για αύξηση 1,7%, γεγονός που ενισχύει τις επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων.