Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, September 5

    e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές για την εβδομάδα 8 έως 12 Σεπτεμβρίου

    Οικονομία
    e-ΕΦΚΑ,-ΔΥΠΑ:-Οι-πληρωμές-για-την-εβδομάδα-8-έως-12-Σεπτεμβρίου
    e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές για την εβδομάδα 8 έως 12 Σεπτεμβρίου

    Για την εβδομάδα 8 έως 12 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 65.885.000 ευρώ σε 65.951 δικαιούχους, από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών τους.

    Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

    · Από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

    Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    · 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

    · 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

    · 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

    · 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

    · 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com