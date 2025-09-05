Great Sea Interconnector: Η κυβέρνηση Τραμπ ενδιαφέρεται για το έργο – Τα δυο «αγκάθια», η στάση της Λευκωσίας

Η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector (GSI) και επενδύει στη συμμετοχή του Ισραήλ επισήμανε ο αναλυτής του ΣΚΑΪ Μιχάλης Ιγνατίου.

Το πρόβλημα με το καλώδιο είναι διπλό: το πρώτο ζήτημα είναι το γεωπολιτικό ρίσκο εξαιτίας της Τουρκίας. Αυτό το ανέλαβε αποκλειστικά η Ελλάδα, καθώς Ελλάδα και Κύπρος μοίρασαν ευθύνες. Είναι βέβαιο ότι η Άγκυρα θα αντιδράσει και η Αθήνα θα κληθεί να παρέμβει πρώτα διπλωματικά, αλλά μπορεί να χρειαστεί και στρατιωτικά, καθώς η Λευκωσία δεν διαθέτει Πολεμικό Ναυτικό, τόνισε.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι το οικονομικό, το οποίο ανέλαβε κατά 65% με 70% η Κύπρος. Το έργο θα κοστίσει 1,9 δισ. ευρώ, οι Βρυξέλλες θα διαθέσουν τα 650 εκατ. ευρώ, και το υπόλοιπο σε μεγάλο μέρος θα αναλάβει η Κύπρος. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Ιγνατίου ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θέλει το έργο, παρά την περί του αντιθέτου δημόσια τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού.

Σημειώνεται ότι αρχικά οι έρευνες συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν τον Απρίλιο, αναβλήθηκαν για τον Ιούλιο, και λόγω των επετείων αποφασίστηκε νέα αναβολή για τον Σεπτέμβριο. Η κάθε πλευρά ανέλαβε μια ευθύνη, η Αθήνα να αποτρέψει τον τουρκικό κίνδυνο, και η Λευκωσία να βρει το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων για το εθνικής και στρατηγικής σημασίας έργο. Για το πρότζεκτ πιέζουν οι Βρυξέλλες, και πιθανότατα θα ασκήσουν πιέσεις και οι ΗΠΑ, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να έχει και επαφές με αξιωματούχους από την Ουάσινγκτον στην Αθήνα.

Η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να ενδιαφέρονται πολύ για το 3+1 (τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ συν τις ΗΠΑ).

«Αμφίσημο το μήνυμα της Κύπρου»

«Είναι επιτακτική ανάγκη η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τις θέσεις της» δήλωσε την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε, επίσης, ότι «λαμβάνουμε αμφίσημα μηνύματα για την υλοποίηση του έργου». Η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί με το πρόσθετο κόστος και ότι θα πρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τηρήσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.

Μήνυμα προς τη Λευκωσία έστειλε την Τετάρτη και ο Σταύρος Παπασταύρου, μετά τις δηλώσεις του κ. Κεραυνού. Ο Σταύρος Παπασταύρου, σημείωσε για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ότι η ελληνική πλευρά έχει αναλάβει όλες τις δεσμεύσεις που της αναλογούν.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Μάκη Κεραυνού, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε ότι στέλνουν ένα «αμφίσημο μήνυμα» για την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης: «Διάβασα με προσοχή τη συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών και η αλήθεια είναι ότι οι δηλώσεις στέλνουν αμφίσημο μήνυμα», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συνέχισε: «Δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για ένα στρατηγικής σημασίας έργο για την Κύπρο που θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της».

Δήλωσε ότι «ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών αμφισβητεί την οικονομική βιωσιμότητα του έργου». Ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι οι δύο μελέτες που επικαλείται ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Αθήνας.

Το ερώτημα είναι αν στη δεδομένη συγκυρία στην Κύπρο αποκτά προβάδισμα το μπλοκ που εξαρχής είχε ενστάσεις με την υλοποίηση του συγκεκριμένου ενεργειακού πρότζεκτ και στο οποίο ισχυρό ρόλο διαδραματίζουν οικονομικοί παράγοντες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας στο νησί και πιθανόν θεωρούν ότι θα θιγούν δικά τους συμφέροντα και επενδύσεις. Ή αν πρόκειται για έναν τακτισμό με στόχο να εξασφαλιστούν καλύτεροι όροι συμμετοχής της κυπριακής πλευράς στο έργο.

Η κατάσταση, πλέον, δείχνει να περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, έπειτα από την αποκάλυψη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το έργο, την οποία επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Ενέργειας, Αννα Κάιζα. Περισσότερες λεπτομέρειες για την έρευνα αυτή δεν ανακοινώθηκαν, με την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αναφέρει ότι δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας.

