ideal-holdings:-Τα-επόμενα-σχέδια-για-Μπάρμπα-Στάθης-και-Αττικά-Πολυκαταστήματα

Τι αποκάλυψαν τα στελέχη της Ideal Holdings για τις δύο εμβληματικές εταιρείες στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές. Το ορόσημα του πρώτου εξαμήνου του 2025 και τα επόμενα βήματα.

Απρόσκοπτα συνεχίζει τα επενδυτικά της σχέδια στους κλάδους των τροφίμων και του retail η Ideal Holdings, μέσω των δύο εμβληματικών εταιρειών, Μπάρμπα Στάθης και Αττικά Πολυκαταστήματα, αντίστοιχα.

Όπως αποκάλυψε χθες ο Head of Strategy της Ideal Holdings, Δαμιανός Παπακωνσταντίνου, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με επενδυτές και αναλυτές μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών της μεγεθών στο πρώτο εξάμηνο του 2025, στον κλάδο των τροφίμων δεν αποκλείεται να υπάρξουν επιλεκτικές εξαγορές, ενώ στον τομέα του retail δεν θα υπάρξουν εξαγορές, αλλά μόνο επεκτάσεις καταστημάτων.

Η επόμενη μέρα για τη Μπάρμπα Στάθης

«Συνεχίζεται η ανάπτυξη της Μπάρμπα Στάθης. Η εταιρεία φτάνει σε νέα υψηλά και τα έσοδά της κινούνται σε υγιή βάση», δήλωσε στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Νικήτας Ποθουλάκης.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 η εταιρεία κατέγραψε ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Συγκεκριμένα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 64,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας για αντίστοιχη περίοδο, ενώ τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 6,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7%. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 88% και διαμορφώθηκαν σε 4,0 εκατ. ευρώ χάρη στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και τη μείωση του δανεισμού και του κόστους δανεισμού σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Όπως αποκάλυψε ο κ. Ποθουλάκης, ο δανεισμός έχει μειωθεί στα επίπεδα των 31 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια ώρα αυξήθηκαν οι ταμειακές ροές της εταιρείας.

Η Μπάρμπα Στάθης διατήρησε την κορυφαία θέση της στην αγορά των επώνυμων κατεψυγμένων λαχανικών και ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς στις επώνυμες φρέσκιες σαλάτες, ενώ η Χαλβατζής αξιοποιώντας συνέργειες με τη Μπάρμπα Στάθης σε επίπεδο διανομής και πωλήσεων σημείωσε άνοδο, ενώ ιδιαίτερα θετικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές και οι πωλήσεις B2B.

Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, τα έσοδα εκτιμώνται στα ίδια επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο, ενώ έμφαση θα δοθεί στην επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Σύμφωνα, τέλος, με τον κ. Ποθουλάκη, τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη δύο μεγάλα projects, τα οποία με την ολοκλήρωσή τους θα ενισχύσουν έτι περαιτέρω τη θέση της Μπάρμπα Στάθης. Ο λόγος για τα δύο κέντρα διανομής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Σίνδο). Το κέντρο διανομής στη Σίνδο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ εκείνο της Αθήνας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027.

Τα σχέδια για την Αττικά Πολυκαταστήματα

Χρονιά ορόσημο χαρακτηρίζεται το 2025 για την Αττικά Πολυκαταστήματα, καθώς η εταιρεία συμπληρώνει 20 χρόνια λειτουργίας, έχοντας φτάσει να διαχειρίζεται πάνω από 69.000 τμ στα τέσσερα καταστήματα που αναπτύσσει.

Ειδικότερα, στο πρώτο εξάμηνο του 2025, τα πολυκαταστήματα attica κατέγραψαν αύξηση εσόδων κατά 4%, στα 106,3 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 5% σε 11,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 12% και διαμορφώθηκαν σε 8,5 εκατ. ευρώ.

Τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 3,2 εκατ. επισκέπτες και παράλληλα, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, σημαντικά ενισχυμένη ήταν η αγοραστική κίνηση από ταξιδιώτες τρίτων χωρών, με τις πωλήσεις Tax Free να κινούνται με ρυθμό αύξησης 9%. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (attica eshop) σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 38% στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και διεύρυνσης της online προϊοντικής γκάμας με περισσότερα από 1 εκατ. προϊόντα, 1.000 brands, 45.000 κωδικούς και 11,4 εκατ. επισκέπτες ετησίως.

Όπως αποκάλυψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Δημοσθένης Μπούμης, οι κατηγορίες μόδας και ομορφιάς ήταν εκείνες που ξεχώρισαν από πλευράς πωλήσεων στο πρώτο εξάμηνο, ενώ σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για το επόμενο μισό του έτους, εκτίμησε ότι οι πωλήσεις θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα.

«Τώρα στρέφουμε το βλέμμα μας στους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, οι οποίοι είναι για εμάς οι πιο σημαντικοί», τόνισε, επαναλαμβάνοντας τη βασική στόχευση της εταιρείας ώστε τα Αττικά Πολυκαταστήματα να είναι ένας «απόλυτος retail προορισμός».

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά την παρουσία της εταιρείας στο Ελληνικό, ο ίδιος αποκάλυψε ότι υπάρχει στόχος για άνοιγμα καταστήματος εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027.

Έχοντας ξεκινήσει το 2005 με 22.600 τ.μ., τα attica έχουν καταφέρει να διαχειρίζονται σήμερα συνολικούς χώρους 69.000 τ.μ. Το δίκτυο περιλαμβάνει πλέον τέσσερα πολυκαταστήματα, δύο στην Αθήνα -Citylink και Golden Hall- και δύο στη Θεσσαλονίκη – Mediterranean Cosmos και Τσιμισκή – καθώς και τέσσερα monobrand stores και τρία multi-brand καταστήματα.