Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, September 5

    Intralot: Αγορά 6,12 εκατ. μετοχών από τον Soohyung Kim

    Επιχειρήσεις
    intralot:-Αγορά-6,12-εκατ.-μετοχών-από-τον-soohyung-kim
    Intralot: Αγορά 6,12 εκατ. μετοχών από τον Soohyung Kim

    Ποσοστό λίγο πάνω από 1% απέκτησε ο Soohyung Kim με την αγορά 6,12 εκατ. μετοχών στις 5.9.2025.

    Η Intralot ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με ανακοίνωση της στο Χρηματιστήριο Αθηνών ότι η PE Sub Holdings, νομικό πρόσωπο που συνδέεται στενά με τον κ. Soohyung Kim, Αντιπρόεδρο και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, προέβη στις 5.9.2025 σε συναλλαγή απόκτησης 6.129.397 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών Intralot, συνολικής αξίας €6.558.454,79.

    Η στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης που ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου 2025 η PE Sub Holdings για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Intralot σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 3461/2006.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com