Ανεβάζει-τον-πήχη-της-ανάπτυξης-στα-Βαλκάνια-ο-Νίκος-Βερόπουλος

Πώς προχωρούν οι επιχειρηματικές κινήσεις του ομίλου Vero σε Σερβία και Βόρεια Μακεδονία.

Σε ακόμη μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στα γειτονικά Βαλκάνια προσβλέπει ο όμιλος Vero, συμφερόντων του Νίκου Βερόπουλου, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τα επιχειρηματικά του σχέδια με γνώμονα τη δημιουργία συνεργειών και την είσοδό του σε νέες κατηγορίες προϊόντων.

Ο Νίκος Βερόπουλος, μια προσωπικότητα που ταύτισε το όνομά της με το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στα Βαλκάνια τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσοντας δίκτυο σούπερ μάρκετ, εμπορικό κέντρο καθώς και franchise καταστήματα Jumbo σε Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.

Οι μπίζνες σε Σερβία και Βόρεια Μακεδονία

Η «ΒΕΡΟ ΑΕ Συμμετοχών» ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2016 μετά τη διάσπαση της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ», με σκοπό τη διαχείριση και εκμετάλλευση των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες εξωτερικού (VERO DOOEL ΠΓΔΜ-VEROPOULOS DOO ΣΕΡΒΙΑ).

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Vero που καταχωρήθηκαν πριν από μερικές ώρες στο ΓΕΜΗ, οι βασικοί στόχοι των θυγατρικών σε Βόρεια Μακεδονία και Σερβία για το προσεχές διάστημα συνοψίζονται στη διατήρηση του ηγετικού ρόλου τόσο στην αγορά, όσο και στα όργανα της επαγγελματικής οργάνωσης, τη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών για την ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου στην κατά τόπους αγορά λιανικών επιχειρήσεων, καθώς και στη βελτίωση της παρουσίας και προβολής της εταιρείας και του ομίλου (παραστάσεις, συμμετοχές σε εκδηλώσεις, βελτίωση website, νέα φυλλάδια κ.α).

Ισχυρή άνοδος του κύκλου εργασιών άνω των 170 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, στη χρήση 2024 ο όμιλος εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 173,41 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένος έναντι κύκλου εργασιών 156,17 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2023.

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 15,89 εκατ. ευρώ έναντι 15,85 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη αυξήθηκαν στο ποσό των 12,80 εκατ. ευρώ έναντι 12,15 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2023.

«Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι την κλειόμενη χρήση 01/01/24-31/12/24 η πορεία του ομίλου υπήρξε πάρα πολύ καλή, τόσο ως προς τον κύκλο εργασιών του και τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης, όσο και ως προς των καθαρών ενοποιημένων κερδών του παρά τις δυσμενείς διαμορφωμένες διεθνείς συνθήκες», σημειώνει στην οικονομική έκθεση η διοίκηση, εξηγώντας πως «στην επίτευξη των παραπάνω αποτελεσμάτων συνετέλεσαν θετικά η πορεία και τα αποτελέσματα των θυγατρικών εταιρειών VEROPULOS DOOEL Βόρεια Μακεδονία και της VEROPOULOS DOO Σερβία, οι οποίες υλοποίησαν τους στόχους που είχαν τεθεί και αφορούσαν στη βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων και στην ορθολογικότερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά και συνολικά στην συνολική ανοδική πορεία του ομίλου».

Ο όμιλος αναπτύσσει σήμερα ένα δίκτυο επτά καταστημάτων σούπερ μάρκετ στη Σερβία και ένα κατάστημα franchise Jumbo στη Σερβία, καθώς και 14 σούπερ μάρκετ, εμπορικό κέντρο, parking και δύο εστιατόρια στη Βόρεια Μακεδονία.

Η αποχώρηση από την Ελλάδα και η στροφή στα Βαλκάνια

Το όνομα Βερόπουλος ήταν για αρκετές δεκαετίες άρρηκτα συνδεδεμένο με τον εγχώριο κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, με το πρώτο σούπερ μάρκετ με την επωνυμία Βερόπουλος Spar να ανοίγει στην Ελλάδα το 1973 και την ανάπτυξη στη συνέχεια να είναι αξιοσημείωτη.

Η αποχώρηση από την ελληνική αγορά ήρθε τέσσερις δεκαετίες αργότερα, όταν το 2016 ο Νίκος Βερόπουλος προχώρησε στην πώληση του δικτύου των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα στον όμιλο Metro AEBE, συμφερόντων της οικογένειας Παντελιάδη, προκειμένου να επικεντρωθεί στια Βαλκάνια.

«Η ελληνική δραστηριότητα της εταιρείας πωλείται ώστε να δοθεί έμφαση στις αναδυόμενες αγορές των Βαλκανίων», αναφερόταν τότε στις ανακοινώσεις που είχαν δει το φως της δημοσιότητας.