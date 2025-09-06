ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – METLEN, ΑΒΑΞ ετοιμάζουν προσφορές για το οδικό ΣΔΙΤ «Δράμα – Αμφίπολη»

Στο τελικό στάδιο της υποβολής δεσμευτικών οικονομικών προσφορών προχωρούν οι σιροί κατασκευαστικοί όμιλοι για το έργο «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΜΑ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ (ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ)», μέσω ΣΔΙΤ αξίας 248,5 εκατ. ευρώ. Ποιο είναι το project.

Στην τελική του φάση, αυτή της υποβολής δεσμευτικών οικονομικών προσφορών, εισέρχεται ο διαγωνισμός για την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΜΑ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ (ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ)», που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ εκτιμώμενης αξίας 248,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Τον διαγωνισμό διεκδικούν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – METLEN, ΑΒΑΞ.

Το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποφάσισε την έγκριση του Τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, Στάδιο Β.ΙΙ της B’ Φάσης του Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, ή αλλιώς, «άναψε πράσινο» για να πάμε προς τη φάση των προσφορών. Στην αγορά ευελπιστούν ότι έως τα τέλη 2025 με αρχές 2026 θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα αυτό. Να θυμίσουμε ότι σε ανάλογη διαδικασία έχει εισέλθει και το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας με ΣΔΙΤ», εκτιμώμενης αξίας 444,9 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), όπως έχουμε αναφέρει, με τους ίδιους διεκδικητές.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Δράμας – Αμφίπολης, είτε με αποκατάσταση και διαπλάτυνση τμημάτων της υπάρχουσας οδού είτε με κατασκευή εντελώς νέων τμημάτων κατά μήκος του τμήματος από Παλιοκώμη σε Μαυρολεύκη, και από Μαυρολεύκη σε Δράμα συνολικού μήκους 43 χλμ.

Πρόκειται για έργο με το οποίο θα αναβαθμίσει την οδική σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό ενώ θα παρέχει και άνετη σύνδεση με τον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης. Ο δρόμος θα έχει χαρακτηριστικά άξονα ταχείας κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, η κύρια αρτηρία θα αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο με αποκατάσταση της υπάρχουσας οδοποιίας για περίπου 13,5 χλμ. και κατασκευή περίπου 29,5 χλμ. νέων τμημάτων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της κύριας αρτηρίας, την κατασκευή δύο νέων τμημάτων και τη σύνδεση με τις υφιστάμενες οδούς με 9 κόμβους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει:

Α. Την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων:

• Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη μήκους περίπου 29,5 χλμ.

• Μαυρολεύκη – Δράμα μήκους περίπου 13,5 χλμ.

• Α/Κ Μεσορράχης

• Α/Κ Παλαιοκώμης

• Α/Κ Μ. Σουλίου

• Α/Κ Ροδολίβους

• Α/Κ Πρώτης

• Α/Κ Ν. Μπάφρας

• Α/Κ (Ημικόμβος) Αγγίτη

• Α/Κ Μαυρολεύκης

• Α/Κ Περιφερειακής Δράμας

• Κ/Κ Δράμας (σύνδεση με το αστικό δίκτυο της Δράμας).

Β. Την λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα Δράμα – Αμφίπολη συνολικού μήκους ~43 χλμ. και όσα επιπλέον τμήματα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν τμήμα Α.